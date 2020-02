‘Il cancro alla laringe, colpa del se*so orale’: Vittorio Feltri nella bufera: il Tweet che indigna il popolo del web

Vittorio Feltri ha pubblicato recentemente un tweet sul suo profilo social che ha suscitato enormi polemiche sui social. Il commento sul cancro alla laringe fa discutere il web

Vittorio Feltri è uno dei personaggi più controversi della nostra epoca, grande giornalista e scrittore lo ritroviamo spesso al centro dell’attenzione.

Il Direttore di Libero, qualche ora fa è ritornato al centro delle polemiche a seguito di un Tweet postato sul suo profilo social che ha diviso il web tra sdegno e Ironia. Scopriamo di più.

Vittorio Feltri il commento sul cancro alla laringe

Poche ore fa, lo scrittore bergamasco ha voluto regalare ai suoi lettori quelle che gli stessi utenti hanno ironicamente definito ‘La pillola di Feltri’.

Vittorio Feltri infatti ha pubblicato un Tweet sui social in cui esprime il suo dubbio in merito alle cause del cancro alla laringe, se questo sia causato dal fumo oppure dal papilloma virus attraverso i rapporti orali.

Ha così commentato sui social tirando in ballo Melania Rizzoli ‘medico eccellente’ e facendo riferimento a Beppe Sala, il Sindaco di Milano:

‘Melania Rizzoli, medico eccellente, mi ha detto che il cancro alla laringe si pensava fosse dovuto al fumo, invece è causato dal papilloma virus’

poi ha aggiunto:

‘Ergo, fa più male la figa delle sigarette. Impara, sindaco di Milano’

Vittorio Feltri divide il web

Il Direttore di Libero con il suo post su Twitter ha così diviso il web, tra ironia e soprattutto sdegno da parte dei medici e di alcuni utenti. Numerosi i commenti da parte degli utenti i quali scrivono:

‘A nome mio e dell’IST TUMORI in cui lavoro da molti anni insieme a centinaia di altri bravi medici e ricercatori e, soprattutto, a nome dei pazienti oncologici che qui ogni giorno lottano con orgoglio e dignità per la loro vita, mi vergogno di aver anche solo letto questo tweet’

scrive il Dottor Roberto Boffi.

Ecco il post pubblicato poche ore fa su Twitter da Vittorio Feltri: