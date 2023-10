Andrea Giambruno fuori da Mediaset? L’indiscrezione

Dopo il polverone seguito ai video rilasciati da “Striscia la Notizia”, secondo alcune indiscrezioni Andrea Giambruno sarebbe stato licenziato dalla trasmissione “Diario del giorno”.

Un vero dramma quello che sta coinvolgendo il giornalista Giambruno, volto della trasmissione ‘”Diario del giorno”. Dopo l’annuncio della rottura con la compagna, Giorgia Meloni, da lei stessa annunciata tramite i social, ora secondo alcune indiscrezioni arriva anche l’allontanamento da Mediaset. Mentre sembra che “Striscia la notizia” potrebbe presto mandare in onda un terzo video che lo riguarda.

Andrea Giambruno allontanato da Mediaset?

Giorni davvero difficili quelli che sta vivendo il giornalista e conduttore Andrea Giambruno, in seguito alle rivelazioni fatte da “Striscia la Notizia”. Ed ora a lanciare una ulteriore bomba che lo riguarda è il solito sito bene informato Dagospia.

Secondo quanto riportato dalla testata di Roberto D’Agostino, l’ipotesi di un licenziamento sarebbe più che fondata. Voci di corridoio che da giorni si rincorrono nella redazione di Videonews, giunte fino a Dagospia ed altri siti di settore.

La motivazione è ovviamente da ricercare nei fuori onda che riguardano il giornalista e che “Striscia la notizia” ha diffuso in due episodi, una rubrica chiamata “Il diario di Giambrunasca”. Nei video dichiarazioni a metà tra le avances e battute fuoriluogo, alcune all’indirizzo della collega Viviana Guglielmi. Altre che alludono a presunti “threesome” sull’ambiente di lavoro. Insomma non dichiarazioni del tutto edificanti.

Probabilmente a sciogliere il nodo definitivo sulla questione, sarà la puntata di “Diario del giorno” prevista per oggi, venerdì 20 ottobre. Ed in base alla presenza o meno di Giambruno capiremo cosa sta succedendo.

Quale futuro per “Diario del giorno?”

Già nella puntata in onda ieri infatti Andrea Giambruno era assente. Ufficialmente per impegni istituzionali presi in precedenza. Secondo molti invece probabilmente una decisione seguita alla puntata di Striscia andata in onda il 18 ottobre, che aveva dato il via al polverone che lo ha investito.

Questa mattina intanto, la premier Giorgia Meloni, sua compagna o sarebbe meglio dire ex, aveva già dichiarato tramite i suoi canali social, di aver messo fine alla relazione con Giambruno, suo compagno da più di dieci anni, dal quale ha avuto la figlia Ginevra, di appena sette anni.

La premier ha spiazzato tutti, prendendo una posizione netta, dichiarando di avere comunque intenzione di tutelare il suo privato e di non sentirsi per nulla scalfita da chi voleva colpirla nel privato.

A quanto pare le voci di un licenziamento da “Diario del giorno” si rincorrono da giorni a Videonews. Sembra che a Giambruno verrà chiesto di usufruire di una aspettativa non retribuita. O forse di optare per una risoluzione del contratto con una buona uscita. Ed infine la misura ancora più drastica del licenziamento. Non chiaro ancora quale destino per la trasmissione, se alla conduzione subentrerà Viviana Guglielmi o si opterà per una sospensione di qualche giorno.