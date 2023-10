Giambruno – Meloni, spunta un terzo fuori onda?

Nella burrasca generata dai video mandati in onda da Striscia la Notizia, spunta forse un terzo video con i fuori onda di Andrea Giambruno.

Dopo la bufera che ha travolto la premier Giorgia Meloni, in seguito ai video rilasciati dalla trasmissione tv “Striscia la Notizia”, in molti si aspettano in onda questa sera un terzo video riguardante il suo ormai ex compagno e giornalista de “Il Diario del giorno”. Cosa accadra?

Giambruno – Meloni, Striscia ha un terzo video?

Il caso più dibattuto in queste ultime ore nel nostro paese riguarda la premier Giorgia Meloni. O meglio, alcuni aspetti della sua vita privata. La colpa, se così la possiamo definire, è della trasmissione satirica “Striscia la notizia”.

Lo show diretto da anni da Antonio Ricci non ha risparmiato negli anni con i suoi strali nemmeno colleghi della stessa azienda, pertanto non è stato esente nemmeno Andrea Giambruno, giornalista della trasmissione “Il Diario del giorno” e compagno o meglio ex, della Presidente del Consiglio.

Così dopo i due clamorosi appuntamenti con la rubrica ‘Il diario di Giambrunasca’ dove venivano trasmessi fuori onda riguardanti il giornalista e conduttore, potrebbe questa sera, venerdì 20 ottobre, spuntare anche un terzo video, che raccoglie dichiarazioni di Giambruno durante le registrazioni della trasmissione.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

Un colpo di coda che in molti danno per sicuro, conoscendo lo stile di Antonio Ricci. Abituato ormai a stupire i suoi telespettatori e a non fermarsi anche durante un polverone come questo. Da giorni ormai, diverse testate speculavano sulle eventuali reazioni della premier, paventando ipotesi che non si sono verificate.

Giorgia Meloni ha infatti rilasciato a mezzo social delle dichiarazioni spiazzanti, comunicando di aver chiuso la relazione decennale con il compagno e padre della figlia Ginevra, sette anni. Meloni ha altresì comunicato che continuerà a difendere il suo privato ed il rapporto con Giambruno.

E non ha risparmiato un’allusione a chi ha cercato di colpirla nel privato. Non è chiaro se il riferimento sia ai rivali che l’hanno attaccata a mezzo stampa per questa vicenda spiacevole, o direttamente ad Antonio Ricci che ha pubblicamente rivelato le dichiarazioni poco edificanti del giornalista.

Intanto ci si chiede se la bufera sollevata da Striscia avrà delle ripercussioni sia sulla posizione di Giambruno in Mediaset, che sul lavoro di Giorgia Meloni. Anni fa infatti una questione simile, coinvolse Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi, quando il primo venne coinvolto nella relazione tra Elisabetta Tulliani e Luciano Gaucci. La vicenda rischia di diventare un caso politico? Lo scopriremo intanto questa sera dopo la messa in onda della nuova puntata di Striscia.