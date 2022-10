Buonissima no? 2 ingredienti ed è fatta: perfetta a colazione | Solo 155 kcal

Ecco quali sono gli ingredienti e il facilissimo procedimento per realizzare questo deliziosissimo dolce che contiene soltanto 155 calorie.

L’autunno si avvicina e con esso la voglia di gustare dolci prelibati, che faranno leccare i baffi a voi e ai vostri invitati.

Ecco perché oggi vi proponiamo una ricetta light davvero deliziosa, adatta anche ai vegani. Contiene soltanto 155 kcal, perfetta per chi è a dieta o in generale per chi vuole concedersi un dolce senza esagerare.

Continuate a leggere per scoprire come mettere in tavola un dolce leggerissimo che siamo sicuri che non dimenticherete.

Dolce con 155 kcal, ecco gli ingredienti

Sapete come fare un irresistibile flan vegano con cioccolato, senza uova? Presto in 15 minuti verrà preparato in anticipo un dolce perfetto e che sorprenderà la vostra tavola in un’occasione speciale.

Il tempo di preparazione è di 15 minuti, mentre quello di riposo in frigorifero di 12 ore.

Ecco di seguito gli ingredienti:

425 millilitri di bevanda agli anacardi

50 grammi di stevia o poco più di zucchero, se preferite

40 grammi di cioccolata già calda

10 grammi di cacao in polvere

2 grammi di agar agar o di zucchero

Per il caramello:

50 grammi di zucchero

50 ml di acqua

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è il facilissimo procedimento che vi consentirà di preparare questo piatto fenomenale.

Il procedimento della ricetta

Siete curiosi di scoprire cosa verrà fuori da questa ricetta davvero gustosa, che contiene pochissime calorie? Potete mangiare questo dolce anche ogni giorno e farlo provare ai vostri commensali che siamo sicuri che rimarranno sbalorditi.

Per prima cosa dovete occuparvi della creazione del caramello. Per farlo dovete scaldare una padella e aggiungete lo zucchero e l’acqua. Lasciate caramellare per circa 2 o 3 minuti, fino a quando il composto non risulterà dorato.

Ora dovete spalmare il caramello alla base degli stampini da flan. Per preparare dei perfetti flan, scaldate una casseruola e aggiungete il latte, lo zucchero, il cioccolato e il cacao in polvere. Scaldate fino a bollore, mescolando di tanto in tanto con delle bacchette.

Ora occupatevi di aggiungere l’agar-agar e cuocete per circa un minuto, mescolando continuamente. Riempite gli stampini con il composto di cioccolato e lasciateli raffreddare.

Mettere in frigorifero il vostro dolce per circa 12 ore. Sformare facendo molta attenzione che non si rompano.

Servite ora gli sformati di cioccolato vegan, cospargendoli prima di scaglie di cioccolato. Sappiate che per fare il flan vegano potete utilizzare qualsiasi tipo di bevanda, anche se vegetale, e altre farine come quelle d’avena, mandorle o riso.

Cosa ne pensate di questa ricetta? Pensate di riprodurla e di condividerla con i vostri commensali oppure no? Fateci sapere se vi riesce com’è venuta bene a noi!