Zucchine gratinate, si preparano nel giro di pochi minuti: una vera bontà

Ecco che vi illustriamo una ricetta davvero semplicissima per preparare delle zucchine gratinate. Gli ingredienti sono pochi e il procedimento è breve.

Avete mai provato la deliziosa ricetta che vede protagoniste le zucchine cotte al forno? Specialmente se questa verdura o gli altri vegetali non piacciono ai vostri figli, siamo sicuri che impazziranno mangiando questa versione.

La ricetta è semplicissima e consta di pochissimi ingredienti facilmente reperibili a casa vostra, senza il bisogno di spendere un patrimonio al supermercato.

Anche il procedimento è davvero semplice. Vi basta meno di un’ora del vostro tempo per realizzare questo deliziosissimo piatto.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire come preparare delle zucchine gratinate davvero gustosissime. I vostri commensali si leccheranno i baffi.

La ricetta delle zucchine gratinate

Sono tantissimi gli amatori delle zucchine, che potrebbero mangiarle tutti i giorni senza stancarsi. E ancor di più se sono di stagione!

I migliori chef cercano e catturano sempre nuove idee e modi per cucinarle. L’ultima ricetta che vogliamo proporvi è quella del gratin di zucchine.

E’ una di quelle ricette che, preparando una volta, è facilissima da preparare in un’occasione successiva. La quantità degli ingredienti sono calcolati ad occhio e si possono adattare ai diversi tipi di formato.

Ecco di seguito gli ingredienti per 4 persone:

3 zucchine medio-grandi

1 cipolla

q.b. di olio extravergine di oliva

100 gr di sugo di pomodoro

50 g di formaggio

50 gr di prosciutto

q.b. di sale e di pepe

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire il facilissimo procedimento che vi aiuterà a realizzare queste zucchine gratinate, le più gustose che abbiate mai preparato.

Ecco il procedimento della ricetta

Per prima cosa dovete mondare le cipolle; affettatele e fatale appassire in padella con un filo di olio extravergine di oliva. Quando saranno pronte, aggiungete le zucchine, che avremo precedentemente sbucciato e tagliato a cubetti.

Condire a piacere e cuocere a fuoco per circa 30 minuti, finché le zucchine non saranno ben cotte. Aggiungiamo ora il pomodoro tritato e, se lo desideriamo, possiamo esaltare il sapore con un cucchiaino di pomodoro in salsa (facoltativo).

Incorporiamo anche il prosciutto, tagliato a quadratini. Sbattere le uova, aggiungerle nella padella e mescolare. Trasferire il contenuto in una pirofila da forno e metterla in forno, preriscaldato a 180 ºC, scaldando sia su che giù, per 10-15 minuti.

Quando la superficie sarà leggermente dorata, togliere la teglia dal forno e servire subito. Questo gratin di zucchine è un antipasto perfetto per i pasti estivi, quando questo ortaggio dà il meglio di sé. Può accompagnare una grigliata di carne o pesce.

Fateci sapere come vi verrà!