“È pericoloso, non mangiatelo”, urgente richiamo alimentare: ce l’hai in cucina

By

Ecco qual è l’ultimo richiamo alimentare di un prodotto che stava mettendo a rischio la nostra salute. Lo usavamo praticamente sempre.

Continuate a leggere qual è il prodotto immancabile nelle nostre cucine e che ora è stato ritirato per rischio alimentare.

Allerta alimentare, scatta il richiamo dal Ministero

La legge richiede che 14 allergeni (glutine, frutta a guscio, crostacei…) siano segnati nell’elenco degli ingredienti di un prodotto in modo che i consumatori possano identificarli facilmente.

Tuttavia, a volte ciò non viene rispettato, causando contaminazione e mettendo a rischio i consumatori allergici o sensibile a quegli ingredienti.

A volte lo standard non viene soddisfatto a causa di diversi fattori, tra cui il fatto che il prodotto è contaminato, presenta errori nella manipolazione o nell’imballaggio, che causano la presenza di un allergene non dichiarato in un determinato prodotto.

In tal caso, la segnalazione sarà resa pubblica, i consumatori dovranno restituire o scartare il prodotto e i supermercati dovranno ritirarlo direttamente dalla vendita al pubblico.

Gli enti avvisano tempestivamente di queste segnalazioni, per informare i consumatori che sono sensibili o allergici a questi ingredienti che dovrebbero evitare di consumare i prodotti oggetto della segnalazione. Per gli altri consumatori, il consumo di questi prodotti non comporta alcun rischio.

I possibili sintomi di un’allergia o intolleranza alimentare possono essere molto vari e possono essere combinati tra loro: da orticaria o gonfiore delle labbra, a starnuti, prurito nasale, distress respiratorio e persino vomito, diarrea e nausea. La sua gravità varia anche dal tipo di cibo e dal grado di affetto di ogni persona.

Nell’elenco degli ingredienti vanno evidenziati 14 allergeni, i più diffusi nella popolazione europea, che sono i cereali contenenti glutine (frumento, segale, orzo e avena), le uova, il latte, i crostacei, i molluschi, il pesce, le arachidi, la frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci…), i lupini, i semi di sesamo, i semi di soia, il sedano, la senape e lo zolfo anidride e i solfiti.

Ecco che di seguito vi sveliamo qual è il prodotto recentemente ritirato dal Ministero della salute

Nuovo richiamo alimentare, è un prodotto amatissimo: tanti lo conservano in cucina

Non tutti lo sanno, ma di recente il Ministero della Salute si è ritrovato costretto a ritirare un prodotto consumatissimo in Italia.

L’alimento in questione viene venduto dalla catena alimentare LIDL ed è stato ritirato per via del rischio di presenza di allergeni, in data 2 settembre 2022.

Stiamo parlano delle confezioni di cannoli vuoti da 250 grammi del marchio Italiamo. Ecco di seguito la foto del Richiamo ufficiale del Ministero:

In particolare, sarebbero state trovate tracce pericolose per gli allergici al latte. Tutti coloro i quali hanno acquistato le confezioni sono invitati a tornare alla LIDL per chiedere il rimborso.