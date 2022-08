Carne alla salmonella, la trovi con ZERO batteri solo in questi supermercati: segnateli

Certo, non tutti i supermercati che vendono carne sono uguali: a parte la qualità dei prodotti, cosa che controlli solo quando assaggi.

Ci sono fattori che dovrebbero essere presi in considerazione prima di scegliere l’una o l’altra macelleria.

Quando si sceglie una macelleria, vorremmo anche sapere dove e come vengono allevati i vitelli o i polli, quale è la loro dieta e come vanno al macello , poiché tutti questi sono aspetti importanti per ottenere una carne sana, senza abusi sugli animali.

Sia Salvagente ( una rivista che si occupa tra l’altro di eseguire test autonomamente) in primo luogo, che Altroconsumo ( l’associazione di consumatori ), successivamente, hanno condotto dei test che hanno riguardato campioni di alimenti prodotti con carne di pollo provenienti da diversi punti vendita.

Sono stati acquistati da parte di Alstoconsumo 40 prodotti, scelti tra carne confezionata e prodotti da banco prelevati sia macellerie e supermercati, che discount e mercati, nelle citta di Roma e Milano.

Alla fine dei test i laboratori hanno rilevato verificato la presenza oltre che di microrganismi, di batteri all’interno del pollo.

Le loro ricerche si sono concentrate sulla possibilità di trovare tracce di: Escherichia coli, Salmonella infantis, Staphilococchi coagulasi-positivi, Listeria e Enterobatteriacee.

La metà degli alimenti presentava elementi di Campylobacter e Salmonella infantis, ma nelle percentuali tollerate dalla legge. Si tratta comunque di organismi potenzialmente pericolosi per la salute, che non dovremmo trovare nella carne.

Èovvio ch eventuali contaminazioni possono avere inizio lungo tutta la filiera, partendo dall’allevamento alla macellazione, per continuare con il trasporto e infine con la conservazione della carne stessa.

Alcuni prodotti hanno superato i test senza alcun problema, fra questi ad esempio nei supermercati:

Filettini fgc e il Petto di pollo a fette bio, della catena Carrefour.

Filetto di pollo a fette (Todis).

Pollo petto a fette Pewex.

Petto di pollo a fette sottili Fileni Veline.

Petto di pollo a fette Coop Orgine.

Petto di pollo a fette Coop Viverde biologico.

Sottilissime di filetti di pollo Aia.

Petto di pollo a fette biologico Fileni Bio.

Petto di pollo a fette sottili Fileni Veline.

Test della carne sfusa:

Petto di pollo a fette della Macelleria Palmieri Orlando.

Petto di pollo a fette del Mercato Latino.

Petto di pollo a fette del Mercato Metronio Magna Grecia.

In ogni caso, è bene sottolineare che i controlli si sono riferiti a prodotti comprati in un luogo e in un punto vendita specifici, per cui non è detto che lo stesso prodotto venduto in un altro luogo non sia contaminato.

In ogni caso, per tutelarsi, è essenziale che gli utensili e le mani siano accuratamente lavati ogni volta che si manipola la carne e che il pollo sia cucinato con attenzione.