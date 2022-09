Nuove polemiche su Chiara Ferragni per una scelta poco sostenibile

Chiara Ferragni ha deciso di fare un aperitivo con gli amici noleggiando degli elicotteri per recarsi in un ghiacciaio, subito è stata criticata.

Molti la giudicano un’irresponsabile che ha inquinato solo per fare un aperitivo e scattare qualche foto.

Chiara Ferragli e l’aperitivo sulle Alpi svizzere

Chiara Ferragni è l’influencer numero 1 al mondo, per questo ogni sua scelta è sotto i riflettori. Ad esempio, ha fatto molto scalpore quella di noleggiare un elicottero per recarsi con gli amici sulle Alpi svizzere per un aperitivo.

Come al solito, la giornata è stata largamente documentata con foto e video in cui si vede il gruppo, formato dalla Ferragni e da alcuni amici, sorvolare un ghiacciaio a bordo dell’elicottero.

I fan, come sempre accade, si sono divisi in due fazioni distinte, infatti ci sono i suoi sostenitori e chi invece le dà contro, criticando questa scelta decisamente poco sostenibile.

Scegliere di prendere un elicottero per recarsi in un ghiacciaio, al solo scopo di fare un aperitivo, è stata considerata un’azione non rispetto sa dell’ambiente, soprattutto perché il riscaldamento globale sta facendo sciogliere questi paesaggi costituiti prevalentemente da immense distese di ghiaccio.

Volare in elicottero su queste zone fragili non è la scelta migliore per preservarle e per questo, Chiara Ferragni è tornata di nuovo ad essere criticata.

L’episodio è avvenuto domenica 4 settembre, quando la nota influencer da milioni di followers, insieme ad un gruppo di amici, ha noleggiato 2 elicotteri, i quali sono atterrati sulle Alpi svizzere.

Dalle foto postate su Instagram possiamo distinguere l’imprenditore Filippo Fiora, grande amico di Chiara, così come la nota influencer Chiara Biasi, spesso insieme a lei in diverse occasioni.

Questi i volti noti e poi c’erano anche altre persone. Il gruppo è atterrato in un magnifico scenario bianco dove c’era una tavola già imbandita che li aspettava.

Le critiche

Dopo aver brindato e consumato l’aperitivo, il gruppo è ripartito a bordo dei due mezzi e subito anche la polemica su Instagram e poi su Twitter.

Il popolo del web non si è mai risparmiato nel criticare le scelte della Ferragni, tutti ricorderanno ad esempio gli attacchi in seguito ad alcuni post in cui appariva in abbigliamento succinto durante la gravidanza di Leone.

Ci sono state diverse occasioni in cui sono stati fatti commenti terribili nei suoi confronti, stavolta però la motivazione è molto più nobile rispetto alla scelta di un outfit.

Le persone hanno giudicato ‘irresponsabile’ la scelta di volare in elicottero solo per un aperitivo, inquinando l’ambiente per un rito che si poteva fare in altro modo.

I ghiacciai infatti sono messi a rischio dal riscaldamento globale e azioni del genere contribuiscono ad aumentarlo.

La Ferragni è stata attaccata anche perché al contrario, negli ultimi mesi ha preso più volte posizioni ecologiste molto forti e quindi è stata giudicata un’ipocrita.

Coloro che invece la sostengono, difendono la sua libertà di fare ciò che vuole.

Molti hanno preteso le sue scuse, ricordando anche il compleanno di Fedez festeggiato con lanci di frutta in un supermercato.