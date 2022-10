Pensioni INPS, gli aumenti in arrivo nei prossimi mesi: la lista completa

Nei prossimi mesi molte Pensioni INPS avranno degli aumenti importanti. Ecco tutte quelle interessate.

Il periodo autunnale e invernale sta facendo preoccupare molti cittadini italiani per via dei costi dell’energia elettrica e delle derrate alimentari che stanno crescendo in modo esponenziale rispetto i mesi precedenti.

A partire da questo ottobre infatti il costo dell’energia elettrica sarà maggiorato e secondo una stima una famiglia italiana si ritroverà nel 2023 a spendere quasi oltre 5.00 euro in sole bollette elettriche.

Pensioni INSP: ecco tutti gli aumenti dei prossimi mesi

Per far fronte a questo problema lo stato ha cercato di introdurre alcuni aiuti dovuti a dei decreti che vedono l’aumento di quote a cui possono attingere determinate categorie di persone.

Nella fattispecie coloro che possono richiedere questi approvvigionamenti sono coloro la cui famiglia ha un tetto massimo di ISEE fino ai 12.000 euro ma è concesso anche a coloro il cui tetto raggiunge i 20.000 euro purché abbiano dei figli a carico.

Nonostante questi aiuti da parte dello Stato, le quote conferite non sembrano essere soddisfacenti così anche i comuni hanno deciso di aiutare i propri concittadini come accaduto nel comune di Modena e di Busto Arstizio.

Pertanto è sempre meglio informarsi se nel proprio comune siano stati finanziati dei bonus e se ci si rientra accertarsi del periodo per presentare la domanda per far in modo di poterla consegnare in tempo.

Queste manovre sono state effettuate per contrastare l’inflazione e il caro vita dovuto dal costo dell’energia e dalle derrate alimentare le cui cause sono derivate dai passati anni di pandemia e dalla guerra in Ucraina.

Però, ci sono delle belle notizie che riguardano i pensionati, infatti per livellare il livello d’acquisto di questa fetta di cittadini e contrastare il caro prezzi ci sono degli aumenti riguardo le pensioni INPS.

Una boccata d’aria per tutti questi pensionati e da ottobre fino a inizio 2023 le quote delle pensioni saranno in continua crescita e ogni mese ci sarà un’incremento fino a gennaio quando arriverà la rivalutazione definitiva delle pensione.

Mese per mese

Ad ottobre ci sarà l’anticipo dei due punti percentuale delle perequazione di gennaio, chiamato semplicemente con l’aumento 2% e sono già disponibili i cedolini per verificare gli importi.

A novembre, ci saranno i conguagli della rivalutazione dell’anno 2022 e tutti gli arretrati dell’anno verranno distribuiti in un unico pagamento sulla mensilità di novembre e si tratta di poche decine di euro così come l’aumento di ottobre.

Nello stesso mese però verrà pagato anche il Bonus 150 € che è stato stanziato con l’ultimo Decreto Aiuti, intitolato TER quindi sulle pensioni ci saranno i conguagli della perequazione del 2022 e il bonus TER.

A dicembre tutti i pensionati avranno la tredicesima mensilità e per alcuni verrà stanziato anche un ulteriore bonus di 155€ intitolato Bonus tredicesima che l’INPS percepisce a chi riceve pensioni basse.

Altri pensionati riceveranno anche la quattordicesima e si tratta di quelli che hanno raggiunto l’età anagrafica per accedervi nella seconda metà dell’anno e ne entreranno in possesso a dicembre anziché a luglio.

A gennaio ci sarà la valutazione della pensione calcolata sui dati Istat sull’inflazione del 2022 che è suppergiù sull’8% e dato che la percentuale è abbastanza alta l’aumento resterà fisso e sarà abbastanza corposo.

Questi aumenti saranno presenti sulle pensioni nei prossimi mesi da ottobre a gennaio 2023 quando poi arriveranno altri tipi di valutazione e si spera che il nuovo Governo trovi delle nuove soluzioni per contrastare l’aumento dei prezzi.

Di conseguenza, per ora, i pensionati si ritroveranno questi aumenti sulla loro pensione emessa dall’INPS con il mese di dicembre che regalerà loro la possibilità di passare le vacanze natalizie senza troppi affanni grazie alla tredicesima e alla quattordicesima per coloro che rientrano nei parametri messi in atto per usufruirne.