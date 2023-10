Giambruno rompe il silenzio sul polverone di “Striscia la notizia”

La querelle sollevata da”Striscia la Notizia” non accenna a fermarsi. A rompere il silenzio, anche se non ufficialmente è lo stesso Giambruno.

Anche se in maniera non ufficiale ancora, è lo stesso Andrea Giambruno a parlare del turbine di eventi che lo ha letteralmente investito dal 18 ottobre, quando “Striscia la Notizia” ha mandato in onda il primo di due fuori onda dalla trasmissione che conduce “Diario del giorno”.

“Striscia la notizia”, a rompere il silenzio è Giambruno

Decisamente il caso della settimana, che ha investito carriera e vita privata del conduttore Andrea Giambruno, giornalista al timone di “Diario del giorno”. E proprio i fuori onda dalla trasmissione gli stanno causando innumerevoli problemi.

“Striscia la notizia” nella puntata del 18 ottobre e di ieri, 19 ottobre, ha mandato in onda una rubrica dal nome “Il Diario di Giambrunasca”. Audio e video del dietro le quinte della trasmissione dove Giambruno si lascia andare a commenti sulla collega Viviana Guglielmi, si lascia andare ad alcuni commenti sessisti sul mondo del lavoro, infine accenna a presunti threesome.

Una condotta disdicevole che già non si addice a nessun professionista, ma che scatena un vero e proprio effetto a catena, se il professionista in questione è sentimentalmente legato ad una carica di stato, ovvero la premier Giorgia Meloni.

Giambruno stesso ha rotto il silenzio, anche se in maniera non ufficiale. “Sono terrorizzato, qualsiasi cosa io dica, diventa immediatamente oggetto di mistificazione“. Questo è quello che avrebbe detto credendo di avere il microfono spento, durante un evento a Pavia. Chiamato a fare da moderatore e per questo sembra, assente dalla trasmissione “Diario del Giorno”, il giornalista si sarebbe rivolto così all’assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali.

Il commento di Antonio Ricci

Nelle scorse ore Giorgia Meloni ha annunciato la fine della relazione con Andrea Giambruno. Un legame durato più di dieci anni, dal quale è nata la figlia di sette anni, Ginevra. E subito dopo le prime indiscrezioni da parte del sempre puntuale Dagospia: Giambruno sarebbe fuori anche da Mediaset. Rimane da capire come e da quando.

Insomma un bel polverone quello sollevato da Striscia, che però negli anni ha ampiamente dimostrato di non risparmiare nessuno, nemmeno illustri colleghi della stessa azienda. A parlare della vicenda la stessa mente della trasmissione, Antonio Ricci.

In una lapidaria nota rilasciata all’Ansa, il patron di Striscia commenta: “Presto Giorgia Meloni capirà quanto io le abbia fatto un favore“, alludendo ai fuori onda trasmessi. Ed addirittura si pensa che questa sera, 20 ottobre, ne andrà in onda addirittura un terzo. Sarebbe un bel colpo di coda, tipico di Ricci. Nel video mandato in onda nella puntata del 19 ottobre, Giambruno allude anche ad una presunta tresca con una lei non meglio specificata. Una relazione di cui pare “tutta Mediaset è al corrente“. Sarà questo cui fa riferimento Ricci?