Belen Rodriguez: sapete che studi ha fatto? Ci stupisce ogni volta

Belen Rodriguez ha un titolo di studio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco la confessione della showgirl sul suo rendimento scolastico.

Una delle donne presenti sul piccolo schermo italiano da più di 10 anni che è stata spesso al centro del gossip e dei programmi televisivi è la showgirl argentina Belen Rodriguez.

La donna anche se non direttamente viene spesso citata anche in altre occasioni per via della partecipazione di gente vicino alla sua vita in altri reality show come sta accadendo attualmente al Gf Vip 7.

Belen: il suo titolo di studio

Uno dei concorrenti in gara infatti è il suo ex fidanzato, l’hair stylist Antonino Spinalbese con cui Belen ha avuto una relazione durata due anni dalla quale è nata la sua secondogenita Luna Marì.

Nonostante i due si siano lasciati poco dopo la nascita della bambina, Belen non ha mai negato a Spinalbese di vedere sua figlia e ha lasciato che i due vivessero e instaurassero un bel rapporto tra padre e figlia.

Lo stesso che è accaduto con Stefano De Martino e il suo primogenito Santiago, che anche dopo la loro separazione ha continuato a vedere con regolarità a tal punto che il ballerino, adesso conduttore di punta di Rai 2 è riuscito a conquistare la donna per altre due volte.

Adesso Belen sembra essere felice al fianco di Stefano, con cui è tornata insieme per la terza volta ed è stato l’unico uomo, tra quelli avuti durante la sua vita con cui è giunta a nozze.

I due dopo essersi conosciuti nel 2012 all’interno del programma Amici di Maria De Filippi, dove era stata invitata dalla conduttrice come ospite per prendere parte a dei balletti durante la fase serale, si sono innamorati per poi sposarsi nel 2013.

Nel 2017 è arrivata la separazione e poi nel 2019 i due sono tornati assieme per lasciarsi nuovamente nel 2020 e tornare assieme dopo la storia di Belen con Spinalbese, anche se sembra che sia Stefano che Belen siano stati sempre follemente innamorati l’uno dell’altro anche nel periodo in cui non erano più assieme.

Gli esordi televisivi e i problemi con gli istituti scolastici

La showgirl argentina, è approdata in Italia da adolescente e ha cominciato la sua carriera prima sugli schermi di TeleBoario per poi passare in Rai e condurre un programma in seconda serata intitolato La tintoria.

Ma la fama la ottiene solo dopo la partecipazione alla sesta edizione dell’Isola dei famosi dove si classifica al secondo posto dietro la vincitrice Vladimir Luxuria e dopo il reality per lei si spalancano moltissime porte.

Diventa in brevissimo tempo una delle donne più ricercate del mondo dello spettacolo e la sua carriera diventa florida diventando anche attrice prendendo parte ad alcune pellicole italiane.

Belen, si è dimostrata negli anni di essere un’artista completa e di avere non solo una predisposizione per la conduzione ma anche nel canto, nella recitazione e nel ballo, ma non tutti sanno che la showgirl ha un titolo di studio molto particolare.

La Rodriguez, prima di arrivare in Italia, si è diplomata presso il liceo artistico, a dimostrazione che da sempre nelle sue vene scorre il sangue per il mondo dell’arte e successivamente si era iscritta all’Università alla facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo.

La donna però, ha deciso di abbandonare gli studi per intraprendere la carriera televisiva e in una vecchia intervista ha rivelato che nonostante fosse una studentessa molto brava la sua condotta non era delle migliori.

“Non ero secchiona, stavo attenta. Al contrario, ero pessima nel comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole”

Con queste parole, Belen ha ammesso che il suo caratterino che ha mostrato in più occasioni e che pare essere un tratto distintivo della famiglia Rodriguez le ha creato non pochi problemi in ambito scolastico.