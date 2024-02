La vittima del tentato omicidio, avvenuto nella tarda serata di martedì, 13 febbraio, è Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni.

Sembra che in casa con la donna ci fossero anche i nipotini, che però non si sono accorti di nulla. La 61enne è stata trovata da un vicino di casa nel garage della sua abitazione in via Cavour, a Bolzano.

Donna trovata con la gola tagliata nel garage di casa

È caccia all’uomo che, intorno alla mezzanotte di martedì 13 febbraio, ha aggredito una fisioterapista di 61 anni, Waltraud Kranebitter Auer, nel garage della sua abitazione, in via Cavour a Bolzano. La donna è stata trovata da un vicino di casa con una profonda ferita alla gola.

Allertati i sanitari del 118, la vittima – molto conosciuta in zona – è stata soccorsa e trasferita al vicino ospedale. Le sue condizioni sono preoccupanti ma non sarebbe in pericolo di vita. Pare che il killer abbia attirato la donna nel garage, disattivando il contatore dell’energia elettrica. La vittima è scesa per controllare come mai fosse saltata la corrente e a quel punto il killer l’avrebbe colpita con un coltello, ferendola gravemente alla gola.