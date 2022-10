Foglia d’alloro in lavatrice, quel che accade ai tuoi capi ti lascerà di stucco

Foglia d’alloro in lavatrice: scopri cosa accadrà ai tuoi capi di abbigliamento. I risultati ti lasceranno a bocca aperta. Provalo!

Tra i rimedi e trucchi casalinghi per lavare i capi in lavatrice ci sono le foglie di alloro: ecco cosa accadrà ai tuoi indumenti, ti lascerà di stucco. L’alloro è una pianta dai mille benefici che viene utilizzata non solo in cucina, ma anche per altri utilizzi quotidiani. Basta preparare un decotto con alcune foglie di alloro per lavare i capi di abbigliamento: i risultati sono davvero inattesi. Resterai di stucco.

Alloro: le proprietà che non conosci

L’alloro è una pianta aromatica utilizzata per i disturbi allo stomaco, per curare la tosse o la febbre, ma ha altre proprietà ed utilizzi che non tutti sono a conoscenza. Le foglie di alloro contengono acidi grassi, olio essenziale e flavonoidi.

L’alloro vanta numerose proprietà, tra cui aperitive, sudorifere, digestive, carminative, espettoranti, aromatiche, sudorifere, antinfiammatorie, repellenti. Le foglie di alloro possono essere utilizzate terapeuticamente per favorire la digestione, per alleviare le coliche e i disturbi dello stomaco e per aiutare ad espellere i gas.

L’alloro è un pesticida naturale: molte aziende produttive ricorrono all’utilizzo questo repellente naturale al fine di conservare la commestibilità.

Per ridurre le imperfezioni della pelle basta preparare un infuso di foglie di alloro per pulire in profondità la pelle del viso.

Foglie di alloro in lavatrice: ecco a cosa servono

Con i lavaggi frequenti e con l’utilizzo dei detersivi troppo aggressivi le fibre dei capi di abbigliamento possono subire numerosi danni. Inoltre, anche i capi colorati possono perdere nel tempo la loro tonalità cromatica. Le foglie di alloro sono un preziosissimo rimedio naturale per cercare di recuperare il colore originale degli abiti.

Basta versare in una pentola le foglie di alloro ed aggiungere qualche cucchiaio di bicarbonato e di acqua. Dopo aver portato in ebollizione la pentola, si lascia raffreddare la soluzione e si immergono i capi colorati. Dopo averli lasciati in ammollo per 24 ore, si proceda a lavare i capi in lavatrice o a mano.

Grazie all’utilizzo di un decotto di foglie di alloro è possibile rinvigorire il colore dei capi di abbigliamento.