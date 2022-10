Termosifoni, il metodo per pulirli a fondo prima dell’inverno: semplicissimo

By

Termosifoni: ecco l’infallibile metodo per pulire i radiatori alla perfezione prima della stagione invernale. Ecco i prodotti naturali da utilizzare.

La stagione fredda è oramai alle porte e tra qualche settimana torneremo ad accendere i termosifoni per riscaldare la propria abitazione. E’ bene non farsi trovare impreparati ed iniziare a pensare a come pulirli con cura. Con l’accensione del sistema di riscaldamento è facile che i termosifoni emettano sgradevoli odori o funzionino male.

Per questo, è bene non farsi trovare impreparati e iniziare a pensare a come pulirli alla perfezione prima che la stagione invernale inizi. Il primo step da compiere per pulire alla perfezione i termosifoni è rimuovere l’eccesso di polvere, i cui granelli possono accumularsi esternamente durante la stagione primaverile.

Per eliminare la polvere è necessario procurarsi un phon: dopo aver messo degli stracci inumiditi dietro e sotto il termosifone, basta puntare il phon nelle zone sporche ed eliminare completamente gli accumuli di polvere. Grazie al getto d’aria del phon, la sporcizia presente all’interno del termosifone si depositerà sui panni inumiditi. Una volta sporchi, questi panni potranno essere lavati e riutilizzati. Mantenere puliti i termosifoni aiuta a prevenire le allergie e a garantire l’efficienza dell’impianto di riscaldamento.

Pulire i termosifoni: ecco i prodotti naturali da utilizzare

Per rimuovere l’eccesso di polvere è possibile utilizzare un panno inumidito con una soluzione di acqua e aceto. Per pulire le parti esterne è possibile ricorrere all’utilizzo di un bicchiere di aceto diluito con acqua e alcool. Basta passare la soluzione acquosa con l’ausilio di una spugna per rimuovere i granelli di polvere e di sporcizia depositata sulla superficie del termosifone.

In alternativa alla soluzione acquosa miscelata con l’aceto, è possibile sgrassare il termosifone con una miscela di acqua e succo di limone. Il limone consente di evitare che batteri e microbi proliferino all’interno del radiatore.

Ruggine dai termosifoni: come rimuoverla?

Come rimuovere la ruggine dai termosifoni? Basta munirsi di una spazzola metallica e passarla sulla zona interessata con delicatezza fino a rimuovere lo strato superficiale danneggiato. Si prosegue stendendo sul metallo una soluzione preparata con succo di limone e sale da cucina. Dopo averla fatta agire per circa mezz’ora, è possibile strofinare con una spugna inumidita fino a quando la ruggine non viene rimossa completamente.

Una volta passata la cera d’api, è possibile procedere con la verniciatura del termosifone. La verniciatura può essere eseguita con l’utilizzo di un pennello o con uno spruzzo. Una volta puliti e verniciati i termosifoni sono pronti per essere accesi e per riscaldare l’abitazione.