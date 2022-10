Antonio Jorio, ve lo ricordate a UeD? Ecco che fine ha fatto oggi

By

Antonio Jorio, cavaliere di Uomini e Donne è sparito dal mondo dello spettacolo. Ecco cosa fa oggi.

Nel corso di questi anni abbiamo avuto mood di conoscere tantissimi personaggi che hanno preso parte al programma televisivo Uomini e Donne e di appassionarci alle loro vite e alle loro avventure.

All’interno della trasmissione ci sono stati per molto tempo due troni ben distinti, quello classico che prevedeva la presenza di tronisti e corteggiatori che non avevano superato all’incirca i 35 anni d’età e quello over.

Antonio Jorio: ecco cosa fa oggi il cavaliere di Uomini e Donne

Quest’ultimo inizialmente era dedicato a gente che aveva oltre i cinquant’anni per poi intromettere anche gente più giovane fino ad arrivare alla fusione dei due troni in un’unica soluzione.

In questo modo generazioni vecchie e nuove hanno potuto avere un confronto e anche conoscersi tra di loro fino anche a fare in modo di avere alcune simpatie l’un per l’altro come accaduto recentemente.

Infatti, una dama Roberta Di Padua è stata avvistata durante l’estate in compagnia di Davide Donadei, ex tronista molto più giovane di lei e la donna ha ammesso che tra di loro c’è stato un bacio anche se sul web si ipotizza che tra i due ci sia stato molto di più.

Una delle protagoniste del trono over è Gemma Galgani che durante la sua permanenza nella trasmissione che perdura da oltre 10 anni, ha avuto modo di conoscere un giovane corteggiatore Sirius che nonostante l’enorme differenza d’età ha deciso di corteggiarla.

Dopo qualche tempo assieme però la storia tra i due è tramontata e attualmente Gemma continua nella sua disperata ricerca dell’amore anche se tutti quanti noi la ricordiamo per le sue avventure con Giorgio Manetti del quale se ne innamorò perdutamente.

Ma nel 2015 c’erano anche altri protagonisti che adesso sono lontani dal mondo dello spettacolo e tra questi spiccava anche l’ex cavaliere Antonio Jorio che successivamente ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il programma.

Nel corso di Uomini e Donne, Jorio aveva catturato tutti quanti per via del suo aspetto elegante e distinto caratterizzato da capelli brizzolati e occhi magnetici capaci di catturare l’attenzione delle dame difronte a lui.

Grazie al suo fascino, ha frequentato due dame Elga Profili e Barbara De Santi ma dopo alcune uscite assieme non c’è stato modo per proseguire e quindi non c’è stata nessuna storia d’amore con loro.

L’abbandono del programma e il matrimonio saltato

Durante il suo percorso, Antonio è stato accusato da un altro cavaliere, Giuliano Giuliani, di essere finto e che la sua presenza nello studio non era per cercare una donna ma soltanto per avere visibilità.

Secondo quest’ultimo infatti, Jorio essendo uno scrittore e giornalista voleva trovare un modo per far parlare di sé e farsi conoscere dal grande pubblico per farsi pubblicità e vendere i suoi libri.

Antonio però dopo qualche tempo decide di abbandonare il programma per poi ritornarci per annunciare il suo fidanzamento con Annamaria Pancallo conosciuta proprio all’interno dello show di Canale 5.

I due nel 2016 avrebbero dovuto sposarsi ma le cose non sono andate per il verso giusto e il cavaliere in una passata intervista su ViviRoma Magazine ha detto la sua sulle nozze sfumate.

“Oggi le persone non vogliono più fare i sacrifici. Per portare avanti una storia sentimentale, bisogna sacrificarsi. Oggi non si sacrifica più nessuno. Io, comunque, adesso sono due anni, due anni e mezzo, che cerco di andare avanti con questa storia sentimentale che ho, vediamo come andrà a finire. Diciamo che le previsioni nonsono così rosee, però noi ce la mettiamo tutta fino alla fine. Gli antichi latini dicevano che la vittoria ama la cura, chi vuole vincere deve curare i particolari“

Dopo questo episodio, Antonio Jorio è sparito dalle scene e l’ultima foto dove lo si vede è proprio in compagnia di Annamaria scattata nel 2018. Secondo alcune fonti l’uomo non sarebbe intenzionato a tornare in televisione e prosegue la sua attività di scrittore anche se ha un ottimo ricordo della sua esperienza televisiva.