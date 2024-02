Prima le scuse, che non sono bastate, poi la decisione di dimettersi. Protagonista della vicenda è Luca Dell’Atti, il presidente del museo civico di Ostuni.

A chiederne le immediate dimissioni, dopo lo scatto pubblicato nelle sue storie Instagram, è stato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli.

Ha porto le scuse, ma non sono bastate a calmare la bufera che ormai aveva scatenato. Per questo, Luca Dell’Atti, il presidente del museo civico di Ostuni, ha deciso di dimettersi. Al centro della querelle, uno scatto – quantomeno discutibile – della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a testa in giù.

Una foto che non è passata inosservata e che ha scatenato una tempesta di commenti e rimostranze, da parte del mondo politico e non solo. Anche il sindaco del Comune di Ostuni, Angelo Pomes, aveva chiesto “serie valutazioni” sulla vicenda, prendendo subito le distanze dal gesto di Dell’Atti. Dopo la richiesta di Fratelli d’Italia di rimuovere il presidente dall’incarico, lo stesso Dell’Atti si era scusato, parlando di un gesto d’impeto derivato dalle posizioni assunte da Giorgia Meloni per la Giornata del Ricordo.

Un tentativo che non è bastato a mettere in sordina la questione. Per questo, nelle scorse ore, Dell’Atti ha deciso di rassegnare le sue dimissioni.