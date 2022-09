“Hanno lasciato il programma”, UeD parte col botto: scendono petali nella prima puntata

Dopo qualche mese di chiusura il noto programma di Maria de Filippi parte con una scelta del tutto inaspettata. Nella puntata di UeD scenderanno i petali proprio per questa incredibile coppia. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta e cosa accadrà realmente.

Come ben saprete il noto programma condotto dalla famigerata Maria de Filippi ogni anno in estate chiude i battenti per poter lasciare del tempo di puro relax a tutti coloro che seguono assiduamente le vicende trattate all’interno del dating show. Ogni persona che deciso di prendere parte al cast infatti deve fare i conti anche con tutti i fan che, letteralmente, non si perdonano anche un minuto di ogni singola puntata. Ebbene, le vacanze estive sono ormai terminate e settembre è ormai alle porte, ciò significa che a breve potremo nuovamente assistere a ciò che realmente accade all’interno dello studio di Maria.

I fan più sfegatati del programma sono ancora con il fiato sul collo per via di alcuni avvenimenti lasciati in sospeso prima di terminare le riprese. Per questo motivo infatti la notizia che vi andremo a comunicare oggi sarà letteralmente sorprendente.

Questa nuova edizione infatti inizia all grande, proprio loro due infatti hanno fatto la grande scelta. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto chi sono i principali protagonisti della vicenda.

La nuova edizione di UeD parte con una scelta sorprendente

Come ben saprete come in ogni programma televisivo che si rispetti, nel quale non si predilige la diretta, ogni singola puntata viene ripresa ancora prima di mandarla in onda. Tutto ciò che noi vediamo infatti è stato anticipato parecchi giorni prima e successivamente lavorato e tagliato per mostrare ogni singolo avvenimento. Proprio per questo motivo infatti possiamo comunicarvi ciò che accadrà nella prossima puntata della nuova edizione.

Secondo quanto riportato proprio da Lorenzo Pugnaloni infatti accadrà davvero l’impensabile. I due diretti protagonisti sono proprio loro, ovvero una coppia che ha fatto molto discutere in questo ultimo periodo.

Stiamo ovviamente parlando di David e Sara, i quali hanno deciso nell’immediato di troncare il loro percorso all’interno dello studio per viversi al meglio proprio fuori dal programma.

“Già nella registrazione di oggi una coppia del trono over ha abbandonato insieme il programma: David è uscito con Sara(ex di Biagio), Con Sara si sono sentiti durante l’estete, all’inizio volevano continua a vedersi in prossimi giorni ma dopo un po’ di discussioni hanno deciso di viversi fuori insieme.”

A questo pino non ci resta quindi che attendere per assistere a questo momento magico fra i due.