Love is in the Air, anticipazioni della nuova puntata: Eda è in pericolo e Serkan perde le staffe. Scopriamo che cosa ci attende nel nuovo entusiasmante episodio della famosa serie turca.

Arrivano le anticipazioni della nuova puntata di Love is in the Air che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5. Che cosa succederà in questo episodio? Vi anticipiamo che la dolcissima Eda si troverà in grave pericolo e che Serkan vivrà una situazione davvero spiacevole.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan sempre più vicini

Love is in the Air è la famosa serie turca che ha conquistato il pubblico italiano. In onda nella fascia pomeridiana da lunedì al venerdì su canale 5, è seguita da milioni di telespettatori. La soap opera racconta dell’amore e degli ostacoli che i due protagonisti della serie, Eda e Serkan, devono superare per stare insieme.

Tra magie, inganni e misteri, le vicende dei due protagonisti e degli altri personaggi, appassionano i telespettatori che attendono con ansia ogni giorno una nuova puntata. Cosa succederà nel prossimo episodio? Scopriamolo.

Eda e Serkan sono pronti a girare nuove scene del film e tra queste ce ne sarà una alquanto piccante: i due protagonisti dovranno scambiarsi un appassionante bacio. Intanto Eda tiene sott’occhio Puren, l’attrice principale della pellicola che si mostra sempre più interessata a Serkan.

Rapita dal suo fascino, dalla sua bellezza e dal suo carisma, farà di tutto per attirare la sua attenzione. Eda è più gelosa che mai. Bolat è conteso dunque tra le due bellissime donne. Messa da parte la questione di Selin che aspetta un figlio da Deniz e non da lui, Serkan però adesso ha un’altra preoccupazione, le sue condizioni di salute non sono per nulla confortanti.

Puren gioca sporco, Serkan va in crisi

Le nuove anticipazioni di Love is in the Air si rivelano dunque ricche di colpi di scena. Puren non si arrende e fa di tutto per conquistare Bolat e attirare la sua attenzione. Eda se ne accorge e comincia a darle del filo da torcere. L’attrice principale della pellicola con un trucchetto cerca di ipnotizzare Eda e lei sta al gioco fingendo di aver dimenticato Serkan e l’amore che prova per lui.

Serkan si ritrova davanti ai suoi occhi una donna che ha rimosso (almeno in apparenza) tutto il loro passato e si mostra spaventato, temendo di aver perso per sempre l’amore della sua vita. Come evolverà la situazione? Non ci resta che guardare la nuova puntata.