“Non gli piacevo, è un cogl**ne”. Tommaso Zorzi fuori controllo: tira in ballo Francesco Monte

Al termine della trentaquattresima puntata del GF Vip 5, Tommaso Zorzi rilancia un acceso confronto con Giulia Salemi. Per remare contro di lei, tira in ballo il fantasma di Francesco Monte.

Tommaso Zorzi tiene in pugno Giulia Salemi. Al termine della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 5, disarma la sua coinquilina con inaspettate e spiazzanti dichiarazioni.

Giulia non salva Tommaso per la finale e lui rimane fortemente deluso dalla sua decisione. Nel dopo puntata si lamenta della sua scelta e tira in ballo il fantasma di Francesco Monte, ex fidanzato dell’influencer piacentina.

GF Vip 5, Tommaso Zorzi a valanga contro Giulia Salemi e Francesco Monte

Il caustico influencer si prodiga in una spassionata invettiva contro l’atteggiamento deludente di Giulia Salemi:

“Perché dici da settimane che siamo migliori amici fuori dal GF Vip? (…) Non dire più che siamo migliori amici. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose??”

Da par suo, Giulia tenta una debole difesa e si giustifica per aver trascurato Tommaso durante il suo fidanzamento con Francesco Monte:

“Avevo davanti un bel rapporto di 6 anni e un legame forte che si è creato in 3 mesi. Hai ragione, non siamo migliori amici, intendevo dire che siamo molto amici ( …) io ho almeno 400 messaggi a cui tu non hai mai risposto… A un certo punto sei sparito”

Parole che hanno fatto perdere le staffe a Zorzi:

“Da quando sei stata con lui non ti ho più vista. Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me (…) io devo sedermi al tavolo con uno che non ha piacere di avermi con voi?? (…) Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati!”

Come un fiume in piena, l’influencer entra nel dettaglio e snocciola dettagli:

“Uno che dice che due donne che si baciano gli fanno schifo è un cog***ne. Lo sottoscrivo, lo direi altre cento volte… Adesso però ammetti, vero, che anche lui non aveva piacere che ci fossi?”

La Salemi annuisce e conferma i sospetti del suo coinquilino. Ormai, a distanza di anni, risulta impossibile negare l’evidenza.