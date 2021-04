Non soltanto interviste, ingaggi come opinionista e ospitate a Mediaset. Tommaso Zorzi, sempre in cerca di nuovi stimoli professionali, adesso punta gli studi televisivi della Rai.

Nel corso del suo show d’intrattenimento Il Punto Z, in onda su Mediaset Play, Tommaso Zorzi raggiunge telefonicamente Mara Venier e riesce ad estorcerle un invito per Domenica In, storico salotto televisivo firmato Rai Uno.

Tommaso Zorzi si autoinvita a Domenica In: la reazione di Mara Venier

Durante il collegamento telefonico, la conduttrice veneta coglie l’occasione per rivolgere i suoi più sinceri auguri di buon compleanno ad un autore televisivo di Domenica In. Neanche a farlo apposta, Tommaso Zorzi ne approfitta per mandare un messaggio subliminale alla Venier:

“Che tra l’altro conoscerò quando verrò da te…”

Con la sua proverbiale sfrontatezza, il venticinquenne milanese si propone per un’intervista inedita. Per tutta risposta, la Zia Mara replica così:

“Ti aspetto! Chiediamo i permessi io alla Rai e tu a Mediaset e se tutto va bene verrai ospite presto a Domenica In e facciamo una bella intervista”

A tal proposito, i vertici Mediaset si esprimeranno in maniera favorevole o contraria? Pare che l’ipotetica presenza di Tommaso Zorzi a Domenica In non abbia incontrato il favore di alcuni autori, che a Mediaset starebbero facendo ferro e fuoco per impedire l’intervista.

Tuttavia, se l’invito dovesse essere confermato, sarebbe un clamoroso colpaccio sia per la cordiale Mara che per lo spavaldo Zorzi.