Il medico era stato trovato senza vita il 19 dicembre scorso a Milano, sotto un ponteggio in via Mauro Macchi.

Stefano Ansaldi avrebbe simulato un omicidio.

Svolta nel caso del ginecologo morto a Milano

Stefano Ansaldi si è suicidato. A confermarlo sono i risultati dell’esame autoptico effettuato sul medico campano trovato senza vita il 19 dicembre scorso a Milano.

Il corpo del noto ginecologo era stato colpito con una coltellata alla gola sotto i ponteggi di via Mauro Macchi.

La pista della rapina finita male, che inizialmente era stata percorsa dagli inquirenti, è stata quindi del tutto scartata, dopo i riscontri dell’autopsia.

La mano che ha accoltellato il ginecologo era proprio la sua. Il coltello, trovato accanto al suo corpo, era privo di impronte, perché il medico indossava i guanti al momento del suicidio.

Non è chiaro come mai Stefano Ansaldi abbia scelto Milano per togliersi la vita, né se abbia incontrato qualcuno, prima di infliggersi una coltellata mortale al collo.

Il biglietto di sola andata e l’arma del delitto

Il ginecologo, prima di partire per Milano, aveva detto alla famiglia che sarebbe rientrato in giornata, nonostante in tasca avesse un biglietto di sola andata per il capoluogo lombardo.

A far convogliare gli inquirenti sull’ipotesi del suicidio è stata anche la presenza dell’arma del delitto accanto al corpo della vittima.

Come riferisce anche Fanpage, a destare particolari sospetti erano stati anche i guanti in lattice che il medico indossava.

In un primo momento si era pensato ad una visita veloce, ma i dubbi sono stati tanti, sin dall’inizio di questa storia.

A confermare che non si trattasse di una rapina finita male anche la presenza del Rolex ancora al polso del medico, un bottino troppo ghiotto da ignorare per un eventuale ladro.

Ancora da ritrovare il portafogli ed il cellulare del medico.

Neppure la scelta del luogo in cui farla finita è casuale. Le telecamere mostrano Ansaldi a passeggio nel quartiere per diverse ore, come se stesse cercando qualcosa.

Alla fine ha scelto il ponteggio, al riparo dai sistemi di sorveglianza.