Il Principe Andrea sarebbe ossessionato dai rapporti carnali, a dichiararlo le sue ex coinquiline in una recente intervista

Dalle parole delle ex del figlio della regina emerge un profilo sempre più controverso del principe!

La regina Elisabetta travolta dallo scandalo

Gli ultimi anni non sono stati semplici per la famiglia reale. Tra l’abbandono di Meghan Markle e del Principe Harry e lo scandalo Epstein in cui è stato coinvolto anche il Principe Andrea, la royal family è stata sempre al centro della bufera mediatica.

Adesso, è proprio Andrea a tornare su tutti i giornali, a causa delle recenti dichiarazioni di alcune ex conquiste del figlio prediletto di Sua Maestà.

Le donne in questione sarebbero state intervistate dallo scrittore Ian Halperin, che avrebbe raccolto le testimonianze per il suo nuovo libro sulla famiglia reale.

Le donne descrivono Andrea come un uomo seriamente ossessionato dai rapporti carnali. Lo scandalo sta travolgendo la famiglia reale e in particolare la regina, che non sa più come giustificare il figlio.

L’ossessione del Principe Andrea

Le donne intervistate hanno avuto tutte rapporti consensuali con il principe Andrea e lo hanno descritto come un amante “senza limiti” tra le lenzuola.

Una di loro ha perfino dichiarato:

“Andrew ha scosso il mio mondo in camera da letto. Ci sono rimasta male quando è sparito.”

Un’altra ex fiamma si è spinta molto in là con le affermazioni, sostenendo che il principe Andrea abbia una vera e propria “dipendenza”.

Il motivo di tale ossessione sarebbe da ricercare nel rapporto con il principe Carlo: il duca di York avrebbe sofferto di una sorta di “complesso di inferiorità” nei confronti del fratello, destinato a regnare.

L’ex amante di Andrea ha spiegato:

“Non si sentiva abbastanza considerato nella royal family. E questo lo ha spinto al suo stile di vita da playboy. Avere tante belle donne nel suo letto lo faceva sentire speciale”.

Chissà come reagirà ora la regina Elisabetta dopo queste dichiarazioni, che non fanno altro che aumentare il carico sullo scandalo in cui è coinvolto il figlio.