Pupo intervistato a ‘La Zanzara’, la confessione imbarazzante in diretta: ‘Eiaculazione precoce? ho il problema opposto!’

Il celebre cantante di ‘gelato al cioccolato’, Enzo Ghinazzi si è lasciato andare ad una lunga intervista al programma radiofonico ‘La Zanzara’, in onda su Radio 24.

Senza troppo imbarazzo, Pupo ha raccontato in modo leggero il modo di vivere la sua sessualità, rivelando alcuni ‘intimi dettagli’.

Pupo intervistato a ‘La Zanzara’: ‘Da solo non mi masturbo’

Il conduttore del programma, irriverentemente, gli chiede con quale delle compagne faccia sesso:

‘Mah, dipende da quella che c’è. Io vi insegno, voi siete ragazzi, parlate ma poi non fate niente. C’è da valutare come fare sesso ad una certa età”

poi prosegue, dichiarando che invecchiando, cambia anche il modo di fare sesso:

‘Il sesso non si fa solo introducendo il pene nella vagina […] il sesso lo si fa anche attraverso altre pratiche che nel tempo, quando uno diventa più grande, diventano anche più delicate… si può fare sesso solo toccandosi’

L’intervista a ‘La zanzara’ continua facendosi sempre più intrigante e scavando a fondo tra i particolari della vita privata del cantante il quale senza peli sulla lingua rivela:

‘Lo strofinamento. L’onanismo reciproco, la masturbazione insomma. Da solo non mi masturbo, in coppia è meglio’

poi continua con una pittoresca, è il caso di dirlo, metafora:

‘La penetrazione è come la Mostra d’Arte di Venezia, Biennale“

Al termine dell’intervista a cui si è prestato in diretta su Radio 24, Enzo Ghinazzi ci tiene a precisare di non soffrire di eiaculazione precoce, anzi di avere il ‘problema al contrario’, e che ‘a scapito del suo piacere’ non è mai ‘venuto’ prima della sua partner, perchè molto ‘altruista’ in determinate circostanze.