Polpette di zucchine al forno: vegetariane semplici e gustose

Le polpette di zucchine al forno sono vegetariane e golosissime. Ricetta facile e veloce da fare in 20 minuti, leggere e sfiziose non potrete resistere.

Siete pronti a preparare le sfiziose e leggere Polpette di zucchine al forno? La ricetta è facile e golosa, in 20 minuti saranno pronte per essere divorate!

Una ricetta vegetariana davvero imperdibile e semplicissima da fare: light, gustose e saporite faticherete a non finire l’intera teglia, garantito!

Vi assicuriamo che non sentire la mancanza delle classiche polpette di carne, questa ricetta vi soddisferà al 100%: zucchine, scamorza e parmigiano sono senz’altro un connubio vincente, no?

Servite come antipasto, come finger food ad una cena tra amici oppure portate a lavoro per un pranzo fulmineo saranno perfette in ogni situazione, deliziose anche da fredde!

Vediamo tutti i passaggi per preparare in modo semplice e veloce queste deliziose polpette di zucchine al forno.

Polpette di zucchine al forno

Ingredienti per 12 polpette

6 zucchine romanesche grandi

1 cipolla rossa di tropea

2 uova grandi

prezzemolo q.b.

130g parmigiano grattato

100g pane grattato

sale, olio evo e pepe q.b.

6 foglie di basilico fresco

100 g scamorza dolce

6 cucchiai di pan grattato per impanare

Procedimento

Preriscaldate il forno a 200° e foderate una teglia da forno grande con della carta forno. Sbucciate la cipolla e tagliatela sottile. In una padella antiaderente scaldate dell’olio e versateci la cipolla, un pizzico di sale e lasciate rosolare per 2 minuti. Aggiungete 2 mestoli di acqua e coprite con un coperchio lasciando cuocere a fuoco dolce. Mentre la cipolla cuoce lavate e mondate le zucchine eliminando le estremità, tagliatele a filetti usando una grattugia. Fate lo stesso con la scamorza e mettetela in una ciotola a parte con il parmigiano grattato. Aggiungete anche le zucchine in padella e cuocetele a fuoco medio per 5-6 minuti. Essendo tagliate molto sottili cuoceranno velocemente! Travasate il contenuto della padella in una terrina, versateci il parmigiano, il pangrattato, la scamorza e le uova. La consistenza sarà densa e maneggevole, in caso contrario aggiungete del pan grattato per rendere l’impasto più sodo oppure 1 uovo per renderlo più morbido. Tritate basilico e prezzemolo, aggiungeteli all’impasto delle polpette insieme al sale e del pepe nero macinato. Formate delle polpette con le mani e passatele nel pan grattato, disponetele sulla teglia da forno e infine irroratele con dell’olio evo. Infornate e cuocete le polpette 15 minuti a 200°-220°, impostate poi altri 4 minuti di grill finali per una deliziosa crosticina. A cottura ultimata tiratele fuori dal forno e gustatele calde, buon appetito!

