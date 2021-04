Piante in casa benefiche: ossigeno a portata di camera da letto

Negli anni ’80 , un ricercatore americano scoprì che alcune piante in casa erano potenti inquinanti dell’aria. Si sa che con la fotosintesi, alcune piante rigettano l’anidride carbonica di notte, il che può preoccupare.

Di per sé, questo non rappresenta un rischio a causa delle piccole quantità emesse e assorbiranno sempre più di quanto rilasciano. La maggior parte delle piante può quindi essere installata nella stanza, ma alcune sono più benefiche di altre. Le piante elencate qui sotto purificano l’aria e rendono la stanza più sana!

Piante in casa: la lavanda

Spesso usata sotto forma di olio essenziale, la lavanda combatte lo stress. Il profumo della lavanda aiuta i bambini a rilassarsi e ad addormentarsi facilmente. Tra le piante in casa da adottare, la lavanda per le sue proprietà calmanti ti permetteranno di dormire come un bambino!

Piante in casa: edera

Uno studio afferma che l‘edera ha potenti proprietà purificanti. Avrebbe anche il pregio di rinfrescare una stanza. Questa pianta sarebbe l’alleato perfetto per le persone con allergie, soprattutto se è dovuto all’inquinamento. Inoltre l’edera è molto decorativa! Ma attenzione a chi ha animali domestici o bambini. Evitare di mettere questa pianta nelle stanze dei bambini, perché l’ingestione di questa pianta è tossica!

Valeriana, una pianta in casa che concilia il sonno

La valeriana è la pianta d’eccellenza per un sonno profondo e riposante. Conosciuta per le sue proprietà sedative, la radice di valeriana combatte la tensione, l’ansia e l’insonnia. Questa pianta ama l’aria ambiente.

Sansevieria (o lingua di suocera)

La Sansevieria regola l’umidità in una stanza. Giorno e notte, filtra e purifica l’aria della vostra casa. Questa pianta emette una quantità incredibile di ossigeno. Installato in una camera da letto, aiuta a riprendere sonno. Per il lato estetico della pianta, più lontano è da una finestra, più scuro sarà il suo fogliame. Al contrario, se vuoi un verde chiaro, avvicinalo alla luce. Le piante verdi sono magiche!