Patrick Zaki oggi compie 30 anni: è il secondo compleanno in carcere per il giovane attivista

Mentre dilaga il covid nella carceri egiziane, i familiari del giovane studente hanno chiesto che gli venga almeno somministrato il vaccino.

Il 2 giugno scorso la detenzione di Patrick Zaki è stata prolungata di altri 45 giorni.

L’arresto di Patrick Zaki

Era il 7 febbraio dello scorso anni quando l’attivista Patrick Zaki venne arrestato al suo arrivo in Egitto, dove avrebbe voluto trascorrere qualche giorno di vacanza con la sua famiglia.

All’epoca dei fatti Patrick Zaki studiava in Erasmus all’università di Bologna.

All’arrivo nel suo Paese, gli agenti di polizia lo arrestarono con l’accusa di propaganda sovversiva, senza dargli neppure la possibilità di parlare con un avvocato.

Secondo l’accusa, Zaki avrebbe pubblicato alcuni post su Facebook che avrebbero provocato la:

“DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE, INCITAMENTO ALLA PROTESTA E ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA E AI CRIMINI TERRORISTICI”.

Il giovane studente, dal canto suo, nega di aver pubblicato i post di cui è accusato.

Prolungata la custodia cautelare in carcere

Il 2 giugno scorso è arrivata la decisione del Tribunale de Il Cairo, che ha confermato la permanenza nel carcere di Tora per il giovane attivista.

Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni. Oggi, 16 giugno, il giovane studente compie 30 anni. Questo è il suo secondo compleanno in carcere.

Da quando è stato arrestato, la detenzione viene prolungata di volta in volta.

Intanto, i familiari del ragazzo hanno chiesto che gli venga somministrato il vaccino anti-covid, visto anche il dilagare dei contagi nelle carceri egiziane.

In occasione del suo compleanno, sono arrivati decine di messaggi di solidarietà dal mondo della politica e delle associazioni.

Oggi #PatrickZaki compie 30 anni in carcere lontano dalle persone a lui care. Continuiamo a lottare per la sua liberazione affinché questo incubo finisca presto. Caro Patrick, ti aspettiamo a braccia aperte! #FreePatrickZaki #BuonCompleannoPatrick #Patrick30 — Amnesty Italia (@amnestyitalia) June 16, 2021

Anche il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha voluto ricordare il giovane attivista.