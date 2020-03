Nel mese di marzo si parla anche di ora legale 2020: ma quando dobbiamo spostare le lancette e soprattutto come?

È in arrivo l’ora legale 2020 e molti di noi si stanno chiedendo quando e come spostare le lancette: ecco tutto quello che dobbiamo sapere.

Quando cambia l’ora a marzo 2020

Sta per tornare l’ora legale e ci sarà, come di consueto a marzo, il week end dedicato al cambio delle lancette. Come ogni anno le domande sono sempre le stesse: come e quando?

Per il quando bisognerà attendere la notte tra il 28 e il 29 marzo e le lancette dovranno essere spostate un’ora in avanti: dalle ore due alle ore tre.

Ci sono conseguenze in merito a questa variazione? Un’ora di sonno persa come conseguenza negativa ma anche ma molta più luce e l’arrivo della primavera, del bel tempo e delle giornate più lunghe. Chi lavora durante il week end noterà questa differenza, come una sorta di piccolo jet lag, con un’ora di riposo in meno e il corpo che si dovrà abituare a questa nuova condizione.

Si ricorda però che questo cambiamento porta anche un risparmio a livello di energia elettrica, conseguente all’utilizzo minore di elettricità.

Abolizione dell’ora solare/legale?

Nonostante si sia parlato molto della possibilità di eliminare il cambio dall’ora solare all’ora legale, per ora l’Italia sembra aver rifiutato questa possibilità. Il Governo ha quindi disposto una richiesta formale al fine che tutto rimanesse secondo i termini e le abitudini degli italiani.

L’Unione Europea ha abolito l’obbligo agli stati membri, ma per ora il nostro Paese sembra essere orientato verso il no. È possibile cambiare idea sino alla fine del 2021 e non ci resta che attendere quale sarà la decisione definitiva.

Nel mentre non dimentichiamo di spostare le lancette in avanti nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2020!