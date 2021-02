Omicidio Rosina Carsetti, uccisa perché era un peso economico: “Tu ci costi 5mila euro l’anno”

L’anziana è stata uccisa il pomeriggio del 24 dicembre scorso, nell’abitazione di famiglia.

Era il 24 dicembre scorso, quando Rosina Carsetti, 78enne di Montecassiano, provincia di Macerata, venne uccisa nella sua abitazione.

I familiari che erano in casa con lei, la figlia Arianna, il nipote Enea ed il marito della vittima, Enrico Orazi, raccontarono agli inquirenti di una rapina finita male, durante la quale un presunto ladro aveva ucciso la 78enne.

Una versione che non ha mai convinto gli inquirenti, che sin da subito hanno immaginato un omicidio in ambito familiare.

Qualche giorno prima dell’omicidio, Rosina si era recata in un centro antiviolenza, in cui sarebbe dovuta tornare verso la fine di dicembre.

La donna avrebbe anche dovuto incontrare un avvocato per chiedere la separazione dal marito e denunciare i maltrattamenti subiti in famiglia.

Lo scorso venerdì mattina è arrivata la svolta nel giallo di Montecassiano: Arianna Orazi ed Enea Simonetti sono stati arrestati con l’accusa di concorso in omicidio volontario pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima.

Il marito di Rosina, Enea Orazi, è indagato per favoreggiamento e simulazione di reato.

L’arresto di madre e figlio è arrivato a seguito di schiaccianti intercettazioni ambientali e telefoniche, che confermerebbero il coinvolgimento di Enea ed Arianna nell’omicidio di Rosina.

Enea sarebbe l’esecutore materiale del delitto, mentre la madre avrebbe organizzato il piano per uccidere la 78enne.

La sera dell’omicidio di Rosina Carsetti, il nipote Enea Simonetti avrebbe ammesso con gli inquirenti che non vi era stata alcuna rapina.

Il ragazzo aveva infatti parlato di:

salvo poi ritrattare dopo essere stato redarguito da Arianna.

“Non puoi dirgli che si è trattato di un incidente, uno strozzamento non si può far passare per incidente”