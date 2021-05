Ucciso per difendere la madre, il fratello di Mirko Farci: “Merita giustizia”

Masih Shahid, operaio 29enne di origini pakistane, è detenuto nel carcere di San Daniele. Ha confessato il delitto del 16enne e il ferimento della sua ex compagna.

La donna è tuttora ricoverata in ospedale, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico.

L’uccisione di Mirko Farci ed il ferimento della madre

Era lo scorso martedì notte quando Masih Shahid, 29enne di origini pakistane, ha ucciso il figlio della sua ex compagna e ferito gravemente anche lei.

L’uomo si è introdotto nell’appartamento della sua ex compagna, Paola Piras, 50 anni e l’ha aggredita con un coltello.

Il figlio della donna ha provato a far ragionare Shahid, cercando di placare la sua ira, ma il 29enne ha continuato ad infierire.

Così Mirko Farci, 19 anni, ha provato a difendere la madre, ma è stato colpito da 17 coltellate, due delle quali all’addome. L’autopsia ha confermato che sono stati proprio quei due fendenti ad ucciderlo.

Di recente Masih Shahid era stato arrestato per maltrattamenti: per questo era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.

La madre del ragazzo è tuttora ricoverata all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei in gravi condizioni. La 50enne ha già subito un intervento chirurgico.

Paola Piras ancora non sa ancora che suo figlio è morto per difenderla dal suo ex.

Sottoposta ad un intervento chirurgico, le sue condizioni sono molto gravi.

Il commovente post di Lorenzo Farci

Lorenzo Farci, fratello maggiore di Mirko, alle 14 di domenica ha pubblicato un commovente post sui social per ricordare il 19enne brutalmente ucciso.

“Il mio caro fratellino non era un vigliacco in vita e non lo è stato neanche nel momento della morte: merita un degno ricordo e che sia fatta giustizia”

ha scritto Lorenzo.

Intanto il killer resta in carcere con l’accusa di omicidio e tentato omicidio.