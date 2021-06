Omicidio Marco Vannini, Martina Ciontoli dal carcere: “Quando usciamo? Voglio andare via da qui”

Martina, Federico e la madre sono stati condannati a 9 anni e 4 mesi, per concorso anomalo in omicidio. Il reato contestato ad Antonio Ciontoli è omicidio volontario.

Era la sera del 18 maggio 2015, quando Marco Vannini morì nella villetta di proprietà della famiglia della sua fidanzata, Martina Ciontoli.

Il ragazzo morì per un colpo di pistola esploso da Antonio Ciontoli, papà di Martina, che ha sempre parlato di una tragica fatalità.

A confermare la teoria dell’incidente anche gli altri componenti della famiglia Ciontoli.

Nel processo di primo grado, Antonio Ciontoli fu condannato a 14 anni di carcere.

Marco Vannini, bagnino 21enne di Ladispoli, era nella vasca da bagno quando fu raggiunto da un colpo di pistola, esploso dal papà di Martina.

Un colpo solo, che gli risultò fatale. Nessuna delle persone presenti in casa quella sera – Martina, il fratello Federico Ciontoli e la madre dei due ragazzi, Maria Pezzillo – allertò subito i soccorsi.

Quaranta minuti dopo il ferimento di Marco, arrivò la prima chiamata al 118: all’altro capo del telefono c’era Federico Ciontoli.

La madre però chiuse la chiamata, dicendo all’operatore che avrebbe richiamato, nel caso fosse stato necessario.

Sei minuti dopo la mezzanotte arriva la seconda chiamata al 118 da casa Ciontoli: a parlare questa volta è Antonio Ciontoli, che spiega all’operatore di un ragazzo che si è infortunato con la punta di un pettine.

L’ambulanza arriva 17 minuti dopo. Vista la gravità della situazione, viene allertato l’elisoccorso per trasportare Vannini al Policlinico Gemelli.

L’elicottero è costretto ad atterrare due volte per l’aggravarsi delle condizioni di Marco.

Sono da poco passate le 3 del mattino, quando Marco Vannini muore.

Lo scorso 3 giugno la Corte di Cassazione ha messo la parola fine ad una lunga vicenda giudiziaria.

Gli ermellini hanno ritenuto colpevoli per la morte del giovane bagnino tutti i componenti della famiglia Ciontoli.

Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere, mentre la moglie e i due figli, Martina e Federico, sono stati condannati a 9 anni e 4 mesi ciascuno.

aveva detto mamma Marina alla lettura della sentenza.

Martina Ciontoli, che si trova nel carcere di Regina Coeli insieme alla madre, Maria Pezzillo, è molto dimagrita e sarebbe molto provata dalla detenzione, come hanno fatto sapere i suoi legali.

La ragazza ripeterebbe sempre la stessa domanda:

“Quando usciamo, voglio andare via da qui. Vogliamo andare via di qui, è un’ingiustizia, non volevamo la morte di Marco”.

La moglie di Antonio Ciontoli ed i due figli sono stati condannati per non aver allertato subito i soccorsi.

Come dimostrato in seguito, se Marco Vannini fosse stato immediatamente soccorso, con molta probabilità sarebbe riuscito a salvarsi.

Qualche settimana fa, Federico Ciontoli ha concesso una lunga intervista al quotidiano La Repubblica, in cui ha chiarito la sua posizione riguardo le decisioni del padre prese la sera della morte di Marco.

“Ho SBAGLIATO a fidarmi di mio padre, MA IN QUELLA SITUAZIONE NON POTEVO FARE DIVERSAMENTE. CI PENSO TUTTI I GIORNI E TANTE VOLTE HO PENSATO SERIAMENTE DI FARLA FINITA. PROVO RABBIA NEI SUOI CONFRONTI, È NATURALE. GLI RIMPROVERO TANTE COSE, SE NON LE AVESSE COMMESSE, ora NON SAREI QUI”