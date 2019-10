Omicidio Luca Sacchi, emerge la strana verità dall’interrogatorio: “Mio figlio ha fatto una caz****a”

C’è qualcosa di strano nell’omicidio di Luca Sacchi e dopo l’interrogatorio, emerge una verità differente da quella presunta: che cosa hanno scoperto gli inquirenti?

I due ragazzi protagonisti dell’omicidio di Luca Sacchi sono in commissariato da questa mattina. Ma ciò che emerge ha lasciato gli inquirenti senza parole.

Chi sono i due sospettati in Caserma per omicidio

Ci sono due ragazzi romani in Questura che sono i principali sospettati di aver ucciso il ragazzo di 25 anni a Roma. Uno di loro è incensurato mentre l’altro ha dei precedenti per droga: durante il loro interrogatorio spuntano dei dettagli inaspettati, che ora gli inquirenti stanno cercando di mettere insieme.

Il Magistrato Nadia Palestina tra poco firmerà il decreto per mandarli in carcere – in attesa che il giudice confermi o meno l’arresto dei due giovani.

Gli stessi sono stati identificati grazie all’aiuto dei video di sorveglianza, ma anche grazie alla madre e al fratello di uno dei due ragazzi che si sarebbero presentati in Questura denunciando il figlio:

“mio figlio ha fatto una cazz…”

Dando informazioni agli inquirenti preziose per pinzare i due ragazzi, uno dei quali si sarebbe costituito insieme al suo avvocato mentre l’altro sarebbe stato preso grazie ad un blitz combinato Polizia-Carabinieri.

La verità sulla tentata rapina

Quanto successo alle 23.20 davanti al John Cabot Pub sembra però essere differente dalla versione riferita dalla fidanzata della vittima, Anastasia.

Secondo quanto si evince da Il Messaggero, i due ragazzi avevano appuntamento con la vittima per acquistare della marijuana. Ma proprio al momento del pagamento qualcosa deve essere andato storto: sembra infatti che il malvivente volesse prendere i soldi senza consegnare la merce – aggredendo Anastasia e facendo reagire la vittima.

Ed è così che il ragazzo incensurato ha preso la pistola sparando e uccidendo il povero Luca.

Sono ancora in corso gli interrogatori dei due ragazzi che si sono avvalsi, in un primo momento, della facoltà di non rispondere: al momento non è esclusa alcuna pista – sia quella sopra descritta e sia il tentativo di rapina – volte in tragedia.

Notizia in aggiornamento