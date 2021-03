Omicidio di Ilenia Fabbri, Arianna difende il padre: “Non voleva ucciderla. Il problema è Barbieri”

La ragazza, che ha chiesto di vedere il papà in carcere, non sembra avere dubbi sulle reali intenzioni dell’uomo.

Claudio Nanni è in carcere con l’accusa di omicidio volontario.

L’omicidio di Ilenia e la difesa di Claudio Nanni

Voleva solo spaventarla, per convincerla a chiudere la causa che aveva intentato contro di lui.

È quanto continua a sostenere Claudio Nanni, marito di Ilenia Fabbri, la donna trovata morta nella sua abitazione di Faenza, lo scorso 6 febbraio.

Ad ucciderla, dopo una strenua difesa, Pierluigi Barbieri, amico di Nanni. L’uomo, picchiatore di professione, sarebbe stato assoldato dal marito per uccidere la donna, in cambio di un’auto e 20mila euro.

Tesi smentita da Nanni, che non rinnega l’accordo con il suo coetaneo, ma che ribadisce il solo intento di spaventare Ilenia, non di ucciderla.

Arianna Nanni difende suo padre

Secondo gli inquirenti, invece, Claudio Nanni voleva uccidere quella che era ancora sua moglie, perché tra i due era in corso una causa da 100mila euro.

Ilenia Fabbri aveva chiesto che le venissero pagati gli stipendi maturati negli anni in cui aveva lavorato nell’azienda del marito.

Era stata proprio lei ad intentare la causa. Pochi giorni dopo il delitto ci sarebbe stata una nuova udienza.

Claudio Nanni era esasperato da quelle richieste di denaro, così ha contattato Barbieri, amico di vecchia data, e lo ha assoldato per uccidere Ilenia.

Gli ha fornito una copia delle chiavi di casa e gli ha descritto l’abitazione di via Corbara, in cui lui stesso aveva vissuto per anni insieme alla moglie e alla figlia.

Barbieri avrebbero dovuto sorprendere Ilenia nel sonno ed ucciderla a mani nude. La 46enne però si è difesa, ha tentato di fuggire, ma Barbieri è riuscito a sopraffarla e ad ucciderla con un coltello.

È questa la ricostruzione fatta dagli inquirenti, che però la figlia di Arianna nega con forza.

La ragazza, che ha chiesto di incontrare il padre in carcere, ha detto di credere alle sue “buone intenzioni”.

Secondo Arianna il padre non voleva uccidere la mamma, ma solo spaventarla, come lui continua a sostenere.

“Il problema non è il babbo. Il problema è Pierluigi Barbieri”

ha detto la ragazza.

Arianna Nanni, intervistata durante la trasmissione Mattino Cinque, ha ribadito la sua piena fiducia nelle intenzioni reali del padre.

L’uomo, intanto, resta in carcere con l’accusa di omicidio volontario, aggravato da motivi abietti.