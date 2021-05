Omicidio Bolzano, per Benno Neumair l’ipotesi della seminfermità: “Sono pentito e disperato”

Secondo i consulenti dei legali di Neumair, il 30enne sarebbe affetto da un disturbo della personalità, che ne diminuirebbe la capacità d’intendere e di volere.

Non sembra lo stesso Benno che appare quasi spavaldo sul profilo Facebook, tra pesi e lezioni di ginnastica.

Quello che dallo scorso gennaio è detenuto nel carcere di Bolzano per l’omicidio dei suoi genitori è un giovane completamente diverso da quello che giornali e tv ci hanno abituati a conoscere.

“Quel giorno era come se fossi uscito dalla realtà. So bene che è difficile veder riconosciuta la totale incapacità di intendere e di volere. Che nulla, nemmeno il fortissimo pentimento che provo, mi risparmierà la pena lunga che ho appena iniziato a scontare. Ma è ora che si conosca anche la mia di verità”

ha raccontato dalla sua cella di Bolzano, come racconta La Stampa.

Abbandonati i pesi, Benno ha raccontato di dedicarsi molto alla lettura di romanzi, d’avventura e di viaggi, evitando per scelta i libri gialli.

A momenti di profonda tristezza, si alternano, quasi in una sequenza perfetta, momenti di tranquillità e di condivisione con i suoi compagni di cella.

“Io non sto affatto bene, sono disperato”

L’unico, vero momento di conforto sembra essere quello del colloquio con lo psicologo, ha raccontato Benno, che settimanalmente incontra l’esperto.

La ragione di quel duplice delitto però il giovane insegnante non sembra ancora averla trovata, semmai possa esserci una motivazione dietro un gesto così efferato.

Quando i corpi senza vita dei suoi genitori sono stati trovati, Benno si è commosso, come aveva riferito il suo legale in quella duplice occasione.

Il 6 febbraio scorso era stato ritrovato il corpo di Laura Perselli, nelle acque del fiume Adige. Due mesi dopo, le correnti avevano restituito quello di Peter Neumair.

“Quel giorno ho avuto un blackout, mai avevo pensato di uccidere qualcuno, tantomeno i miei genitori. Sono stato risvegliato da mio padre in maniera energica, abbiamo avuto l’ennesima discussione per i soliti motivi. Mi diceva che non valevo niente, al contrario di mia sorella che invece è tutto quello che un genitore può desiderare”