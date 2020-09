Napoli, lite per un parcheggio: al 21enne ferito a colpi di pistola amputate le gambe

Il ragazzo ferito lo scorso 20 settembre a Sant’Antimo, Napoli, dopo una lite per un parcheggio, ha subito l’amputazione degli arti inferiori.

Il giovane era stato colpito con 6 colpi di pistola alle gambe. Sotto choc l’amico del ragazzo, rimasto illeso.

La lite per un parcheggio

Avrebbero discusso per una mancata precedenza a in un parcheggio di Corso Europa, a Sant’Antimo, provincia di Napoli. Una lite che sembrava essere finita lì, quella scoppiata tra Gaetano Ferraioli Barbuto ed altri 4 giovani.

I 4 però hanno seguito l’auto di Gaetano, che era in macchina con un amico e gli hanno bloccato la strada. Il ragazzo è sceso dall’auto: prima è stato colpito in testa con il calco della pistola, poi uno dei quattro giovani gli ha sparato alle gambe 6 colpi di pistola con una calibro 9×21.

Amputate le gambe al 21enne ferito

Gli aggressori si sono poi dileguati, facendo perdere le loro tracce. Come riferisce anche Il Mattino, il ragazzo è stato quindi trasferito all’ospedale di Frattamaggiore. Tenuto in coma farmacologico per 3 giorni, gli arti inferiori sono andati in cancrena.

Ne è stato quindi disposto il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici hanno dovuto amputargli le gambe.

Intanto, è caccia agli aggressori.

“Siamo impegnati al massimo delle nostre capacità per individuare l’autore di questo ferimento che ha destato tanto raccapriccio e allarme sociale e appare assolutamente sproporzionato, se avvenuto per motivi di viabilità”

ha fatto sapere Francesco Greco, procuratore capo della procura di Napoli Nord.

Nessun testimone si è ancora fatto avanti per raccontare quanto visto, eppure i colpi di pistola hanno attirato molte persone sul luogo del ferimento.

Sotto choc l’amico del 21enne che era in auto con lui e che è già stato ascoltato diverse volte dalle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto e dare volto e nome ai colpevoli.