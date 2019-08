Nadia Toffa ‘Una str**za, anche da morta’: la iena brutalmente insultata da un noto psicologo sui social

Nadia Toffa non è stata sempre simpatica a tutti. Le sue idee hanno fatto storcere il naso a tantissime persone, una di queste è Tiziano Tubertini uno psicologo che in passato si è trovato al centro di tantissime polemiche a causa delle sue dichiarazioni sugli omosessuali e sulle terapie riparative. Adesso si scaglia anche contro la iena che purtroppo è venuta a mancare qualche giorno fa.

La notizia della morte di Nadia Toffa ha sconvolto l’Italia. Sapere che il cancro l’ha stroncata così giovane fa rabbia, ma quello che ancora più rabbia è sapere che c’è chi gode della sua morte o continua ad oltraggiarne la memoria. Su Bitchyf.it si legge ciò che il sito GayBurg ha riportato con tanto di screen:

“Per me Nadia Toffa era una str**za e lo rimane anche da morta. [..] Lo sapevo io chi fosse. Era una str**nza che denigrava le sentinelle in piedi. Lo sono stato anche io e per un pelo non mi sono preso gli sputi di quelle teste di ca**o dei suoi amici di Bologna”.