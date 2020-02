Morto Max ‘Aveva un tumore al cervello’: Pezzali in un ultimo video regalo, l’addio straziante sui social

Una persona come Max non poteva che lasciare il segno sulla terra. Il tumore al cervello purtroppo l’ha strappato alla vita. L’addio di Pezzali commuove.

Una persona dalla sensibilità estrema e che non a caso è riuscito a scrivere dei testi bellissimi, Max Pezzali, che ovviamente non ha potuto fare a meno di colmare un vuoto profondo nel web con della parole assai commoventi.

Max Pezzali, l’addio del poeta col tumore al cervello

Un addio che ha straziato più di 40mila followers quello di Max Conteddu, poeta noto per avere la stessa malattia di Nadia Toffa: un devastante tumore al cervello. Era stato soprannominato il poeta-guerriero dei social. Max, infatti, raccontò il suo calvario su Twitter con onestà e poesia.

Un tumore vissuto con i suoi follower fase per fase, sempre col buon umore e della sanissima ironia. Massimiliano Conteddu – nickname istintomaximo – è morto a Siniscola, dove abitava in località Capo Comino. P

La notizia ha cominciato a diffondersi nel paese del Nuorese, mentre sui social è grande il cordoglio di amici e follower. Tutti lo ricordano come un ragazzo sensibile, intelligente dall’anima poetica e sarcastica. Non gli ha mai fatto paura mostrare la malattia e i danni che aveva arrecato al suo corpo. Una lotta in cui c’ha messo l’anima quella contro un glioblastoma – tumore al cervello- che l’ha devastato fuori e dentro.



Max, l’ultimo tweet il 10 febbraio

Nel suo ultimo post su Twitter ha fatto 9 cuori e uno zero finale che alcuni hanno interpretato come una sorta di conto alla rovescia. Poche ore prima scriveva:

“Tenete in tasca un pò di sole. Ne avrete bisogno quando farà buio nella vostra vita”.

Aveva saputo la terribile diagnosi l’anno scorso. Come Nadia Toffa, diceva:

“Chiariamoci una volta per tutte: lei definì il tumore come un dono, perché le aveva fatto aprire gli occhi. Ma io gli occhi li avevo già aperti prima di questo intruso. Non è un dono, è una Malediazione. Nadia, resti comunque una guerriera”.

Il dolore di Twitter e il messaggio dei vip e Pezzali

La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo dei social. L’hashtag #CiaoMax si è diffuso in pochissimo tempo. Anche Max Pezzali che ha imparato a conoscerlo proprio sui social ha riservato per lui bellissime parole in un videomessaggio in cui gli augurava una pronta guarigione.

Il mio mit Max Pezzali mi rende felice con un video di incoraggiamento insieme alla mitica moglie Debora. Grazie Max! pic.twitter.com/x5oraEwSjW — Max Conteddu (@istintomaximo) August 22, 2019

Adesso che non c’è più arrivano i messaggi di cordoglio tra cui quello della ballerina Rossella Brescia:

“A tutti quelli che buttano via la propria vita, che Max sia d’esempio per quanto l’ha amata anche nella sofferenza …#CiaoMax»

Non è stata la malattia a renderlo famoso, ma la sua incredibile voglia di vivere che celava con selfie e ironia.