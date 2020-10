Mirko Scarcella, inquadra la moglie in intimo sul letto: imbarazzo in diretta...

A Non è l’Arena Mirko Scarcella ha raccontato il suo personaggio ma un’inquadratura di troppo ha mostrato una scena ai limiti della censura

Il Guru de Le Iene Mirko Scarcella è finito a Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti. Quello che è successo ha dell’incredibile.

Mirko Scarcella, l’inquadratura bollente sulla moglie

Il folle guru de Le Iene è finito anche a Non è l’Arena. Da Massimo Giletti domenica sera si è parlato anche di social con l’ex “deus ex machina”, per auto definizione. Insomma, stiamo parlando del fenomeno di Instagram connesso anche al noto Gianluca Vacchi. Proprio quest’ultimo alle Iene ha deciso di prendere definitamente le distanze dall’uomo che dice di essere stato il suo guru, la persona che l’ha reso celebre sui social, in particolare su instagram.

In realtà, Vacchi ha solo ammesso che un tempo i due collaboravano, ma le idee del suo successo non erano frutto del suo pensare ma di quello dello stesso Gianluca. Nel programma di Gieltti però Scarcella ha fatto parlare non tanto per i suoi strani giri d’affari ma per un’inquadratura davvero molto audace che pare sia stata frutto di un errore, una piccola dimenticanza.

Scarcella inquadra la moglie col cellulare

Durante la diretta nella quale provava ad interfacciarsi col noto presentatore, Mirko ha finito per allargare involontariamente l’inquadratura del suo telefonico sulla moglie Dash, seminuda sul letto con la figlioletta Sienna Rose, di pochi mesi.

Insomma, una scena un po’ imbarazzante che ha fatto subito il giro del web. In realtà, era volontà dello stesso presentatore voler conoscere la moglie di Scarcella ma di certo Giletti non poteva sapere del fatto che la donna era seminuda. Dash era, infatti, solo in reggiseno e slip. Per fortuna le immagini sono andate in onda in tarda serata, lontano dagli occhi dei più piccoli.