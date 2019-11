‘E’ un parac**o’ Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: le parole inaspettate in un’intervista recente

Maria De Filippi si confessa in una lunga intervista esclusiva a ‘Il Fatto Quotidiano’. La conduttrice di ‘Uomini e Donne’ sul marito Maurizio Costanzo: ‘E’ un parac**o’

Maria De Filippi è una delle conduttrici più stimate nel panorama televisivo Italiano per la sua cultura, la sua sensibilità e professionalità.

La moglie di Maurizio Costanzo, si è recentemente prestata ad una lunga intervista alla nota testata ‘Il Fatto Quotidiano’, nell’arco della quale si è raccontata e ha rivelato alcuni dettagli della sua sfera privata inerenti al suo rapporto col celebre giornalista e suo figlio Gabriele. Scopriamo di più.

Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: ‘E’ un parac**o’

La conduttrice di ‘C’è posta per te’, ha parlato a lungo del suo matrimonio che il prossimo anno raggiungerà un importante traguardo quello delle Nozze d’Argento.

In alcune interviste precedenti suo marito, Maurizio Costanzo, ha rivelato che sarebbe stato bello ‘amare Maria da sempre’. La dichiarazione del giornalista ha fatto sorridere Maria De Filippi, la quale replica subito e dichiara:

‘Lui è un gran paraculo. Non è vero ‘da sempre’, il nostro matrimonio è durato più di tutti gli altri perché io ho rispettato il suo lavoro’

poi ha aggiunto e concluso:

‘A un certo punto ho iniziato a lavorare come lui perché era l’unico modo per stare con lui, lo guardavo e pian piano ho imparato’

ha rivelato la celebre conduttrice.

Maria De Filippi mamma: ‘Ho imparato ad esserlo con Gabriele’

L’intervista assume note più dolci nel parlare del suo ragazzone, Gabriele, che la coppia ha adottato quando aveva 12 anni. La conduttrice ha rivelato che il percorso non è stato per nulla semplice, ricordando le emozioni di paura miste ad ansia il giorno prima di conoscerlo:

‘Ho avuto tantissima paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata’

poi ha aggiunto:

‘Quando la prima volta ho visto la sua foto mi sono detta: ‘Adesso cosa faccio se non sono capace?’. Non ci si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme’

Poi continua rispetto all’argomento parlando del suo rapporto con Gabriele Oggi, che è ormai un uomo e con cui condivide un rapporto non solo affettivo ma anche lavorativo, ammettendo di essere ancora molto severa con lui in questo senso, rispetto alla puntualità e gli impegni presi, perchè anche se è suo figlio viene trattato esattamente come tutti i dipendenti:

‘ogni tanto mi arrabbio quando non è puntuale sul lavoro. Non lo riprendo io ma ci sono persone deputate a farlo’

poi aggiunge e conclude:

‘Quando non si svegliava al mattino per andare al lavoro lo svegliavo, adesso non lo sveglio più perché è giusto che prenda un cazziatone’

‘Mi davano della Raccomandata’, Maria De Filippi racconta i suoi esordi in Tv

L’intervista si sposta poi sul piano professionale, e la conduttrice di ‘Uomini e Donne’ rivela qualche retroscena risalente ai suoi esordi in Tv, un primo impatto non semplice essendo considerata da molti una ‘raccomandata’. Ecco quanto rivelato in merito:

‘mi davano proprio della raccomandata. Ricordo la mia prima intervista su Sette con Sabelli Fioretti e la domanda fu proprio questa’

poi Maria De Filippi ha continuato spiegando:

‘Non soffrivo perché era la verità, quando feci il numero zero di Amici se non ci fosse stato Maurizio io non sarei andata in onda. Non sarei mai passata’

ha concluso la Regina di Canale 5, che rivedremo in diretta su Canale 5 per il secondo appuntamento serale con ‘Amici’, domani, sabato 23 Novembre a partire dalle 21.15.