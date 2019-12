Marco Vannini, “Marti… c***o!”: emerge la nuova intercettazione scioccante con Martina Ciontoli

Il caso di Marco Vannini è altamente complicato e le nuove intercettazioni emerse danno da pensare: soprattutto quella di Martina Ciontoli.

Le Iene – programma storico di Italia Uno – si sta occupando del caso da molti anni e ciò che emerge è sempre agghiacciante. Nelle ultime puntate sono state fatte ascoltare le intercettazioni delle conversazioni dei vari membri della famiglia Ciontoli, nonno compreso (padre di Antonio).

La paura più grande a poche ore dall’omicidio riguardava i conti e il possibile risarcimento, con il consiglio di nonno Ciontoli di cambiare intestazioni e conti. Fattore importante e che ritorna nell’intercettazione di Maria Pezzillo, con la telefonata fatta all’Istituto di Credito Bancario per l’apertura di un nuovo conto e il passaggio di tutti i soldi che ci sono sul “vecchio”.

Il Gip ha disposto un risarcimento nei confronti della famiglia Vannini pari a 200mila euro – mai versati: i genitori di Marco non hanno mai voluto questi soldi, ma è anche vero che i Ciontoli non abbiano – da quanto si apprende – mai avuto intenzione di darglieli.

Martina Ciontoli era la fidanzata di Marco ed è stata intercettata più volte a seguito del suo omicidio. Una delle tante emerse durante la trasmissione Le Iene ha lasciato gli utenti sconcertati dalle sue parole e modo di fare.

Il 20 maggio 2015 alle ore 11 il cugino di Marco chiama Martina, cercando di capire:

“marti…ma tu stavi lì…perché non hai chiamato una c***o di ambulanza? In cinque eravate, cioè vi si è spenta la testa a tutti e cinque?”