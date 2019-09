Marco Vannini, “Ti ho coperto il c***o”: spunta la discussione tra Federico Ciontoli e Viola Giorgini

Il caso di Marco Vannini continua tra ombre e sospetti, per una notte che ancora oggi non ha una verità. Ma cosa nascondono Viola Giorgini e Federico Ciontoli?

Tra dichiarazioni contraddittorie e una verità che non si riesce a scoprire sul caso di Marco Vannini, anche la conversazione di Viola Giorgini non passa inosservata nei confronti del suo – al momento – fidanzato Federico Ciontoli.

La dichiarazione di Viola Giorgini

Viola Giorgini è una delle protagoniste del caso che ha sconvolto l’Italia, con la morte di un giovane ragazzo per dissanguamento e omissione di soccorso – dopo che un proiettile lo ha raggiunto sotto la parte della ascella.

Il suo racconto emerso dal verbale è netto, riferendo che quella sera dopo le 19 ha raggiunto casa del fidanzato – Federico Ciontoli – per poi aspettare Martina e Marco alle 20.30.

Dopo una cena, lei e Federico si sono ritirati in camera mentre tutti gli altri sono rimasti in cucina. Lei afferma:

“ho sentito dei rumori provenire dal bagno e sembravano marco e martina. li ho sentiti ridere”

Dopo poco il boato

“ho sentito un colpo forte provenire dalla mia stanza, marco era disteso a terra parzialmente coperto dalla porta del bagno”

Poi un secondo verbale dove evidenzia meglio la situazione, dove ha udito un tonfo. Martina e la madre escono dalle rispettive stanze insieme ai due fidanzati e si dirigono in bagno:

“ho chiesto cosa fosse accaduto ma nessuna risposta”

Marco si lamentava ma dice di non aver udito urla.

La conversazione intercettata tra Viola e Federico

Come sappiamo, Viola Giorgini è stata interrogata nuovamente per una intercettazione che non è passata inosservata. In questa sede la sua versione si discosta da quelle precedenti con una serie di dimenticanze e imprecisioni.

Durante la conversazione, subito dopo l’omicidio, si sente lei discutere con Federico Ciontoli:

“t’ho parato il c**o”

Questo immediatamente dopo l’interrogatorio. Una frase che potrebbe nascondere moltissime verità che ancora oggi non vengono a galla.