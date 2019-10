‘Le tue te*te sono il top’ Mara Venier corteggiata da una attrice famosa, il commento piccante sui social

Mara Venier ‘le tue tet*e sono il top’, il commento piccante della celebre attrice sui social. La reazione della conduttrice di Domenica In

Mara Venier è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. Semplice e ironica, è considerata ormai la Zia d’Italia che ogni Domenica porta il suo contagioso sorriso e la sua professionalità nelle case italiane.

Una donna bellissima sotto ogni aspetto, ha ricevuto nelle ultime ore apprezzamenti e commenti piccanti da parte di una celebre attrice italiana (a cui si sono poi successivamente uniti anche gli utenti che la seguono), la quale si è spinta commentando il dècolettè della conduttrice di Domenica In. Scopriamo di più.

Mara Venier ‘apprezzamenti’ piccanti da una sua famosa collega

Alcune ore fa, la Zia Mara, si mostrata in un video sui social mentre è intenta a preparare la pasta al suo ex marito, Gerry Calà.

All’interno del video, nonostante gli abiti composti, una t-shirt stampata, il capo mette in evidenza l’abbondante dècollettè della conduttrice la quale quale non è passato per nulla inosservato.

La bella attrice e collega Asia Argento, le ha così commentato senza troppi giri di parole:

‘Scusa l’eccesso di sincerità, ma le tue tet** sono proprio il top!’

Il commento dell’ex giudice di X-Factor è giunto alla Venier, la quale ha voluto replicare con una delle sue consuete esclamazioni:

‘Amoreeeeee’

La reazione dei Follower

Il commentino piccante di Asia Argento ha dato il via ad una serie di messaggi anche da parte dei follower i quali si sono uniti al suo ‘grido’, concordando l’apprezzamento hot sul prosperoso décolletté di Mara Venier:

‘Alzi la mano chi non è rimasto ipnotizzato!’

e ancora:

‘Verooooo. E te lo dice un…..gay’

Ecco di seguito il video apprezzato da Asia Argento e dai fan della Signora della Domenica, Mara Venier: