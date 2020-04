Se**o virtuale, lo smart working di Malena: ‘Sto lavorando molto sul web’

Malena si è concessa ad una lunga intervista a Libero Quotidiano. La Star del Cinema a luci rosse continua a lavorare in quarantena: ‘Se**o virtuale’

Malena la Pugliese, all’anagrafe Filomena Mastromarino è una delle star del Cinema a Luci Rosse più apprezzate dal pubblico internazionale.

Scoperta dal Re del dei film per adulti, il celebre Rocco Siffredi, è stata tra le protagoniste di una delle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi, durante la quale ha conquistato il pubblico con la sua ironia ed irriverenza.

Di recente si è concessa ad una lunga intervista per la testata online ‘Libero Quotidiano’ alla quale ha raccontato come sta trascorrendo questa sua quarantena, durante la quale ha ammesso di non aver smesso di lavorare. Scopriamo maggiori dettagli.

Malena in quarantena alle prese con lo Smart Working

Nonostante la quarantena, continua a lavorare, rivela Filomena Mastromarino, la quale sta trascorrendo questo periodo di isolamento in Puglia, a casa di sua madre, la quale è apparsa spesso nelle sue ultime stories, dove insieme cucinano sottolinea l’attrice.

Ai tempi del Coronavirus, rivela la Star del Cinema a Luci Rosse, sono cambiate le esigenze di Uomini e Donne, i quali bramano ancor di più il contatto umano. In sua assenza, ammette, il sesso virtuale sta diventando la nuova frontiera dei rapporti intimi per i single e le coppie:

‘Sto lavorando molto sul web e gli adulti stanno scoprendo il sesso virtuale. È il mio smart working’

ha rivelato alla celebre testata online.

‘Le donne non sanno con chi sfogare questi ormoni’

L’intervista prosegue diretta e la bella e seducente Malena aggiunge altresì, che essendo in continuo contatto con le sue fan, le ‘malenite’, ha rilevato che in questo periodo a risentire maggiormente dell’assenza del contatto fisico sono maggiormente le donne.

Le donne italiane, rispetto agli uomini, conclude la Regina dei film a Luci Rosse ‘non sanno con chi sfogare questi ormoni’.