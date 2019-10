Il tragico epilogo di Luca Sacchi lascia l’Italia sconvolta, ma ora la fidanzata non ci sta e sbotta furiosa contro tutti.

Il padre della vittima ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni alla stampa, con parole rotte dal pianto di chi da un momento all’altro ha perso una delle persone più importanti della sua vita.

Alfonso Sacchi descrive suo figlio come un ragazzo buono e sempre con il sorriso, con tanta voglia di vivere:

“gli dicevo di non fidarsi e stare attento anche al fratello”

Il contatto pusher descritto nell’ordinanza era un amico della vittima:

Ricorda poi l’ultima sera quando il figlio prima di andare via ha detto di volergli bene:

Parla poi delle fidanzata che per loro era come una figlia:

I contatti con lei si sono interrotti da sabato scorso e l’avvocato evidenzia:

Sottolinea inoltre che qualcuno in questa storia sta mentendo, ma di non crocifiggere la fidanzata:

Nella serata di ieri Chi L’ha Visto ha mandato in onda il filmato del testimone che afferma di non aver visto la fidanzata subito dopo lo sparo.

Non solo, perché i giornalisti che aspettavano sotto casa la fidanzata della vittima sono stati mandati via con rabbia:

“Che ci fate qua? Dovete andare af******o. Adesso ve ne dovete anna’. Pure te. Che c***o famo co’ sto microfono qua? Andate a fare in c**o! State ovunque”