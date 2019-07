Luca Laurenti ha un figlio di nome Andrea Laurenti che non ha mai mostrato alle telecamere, ecco il motivo del mistero che vi alleggia intorno

Luca Laurenti è uno dei volti noti del mondo dello spettacolo. Il bravissimo maestro, braccio destro di Paolo Bonolis, con cui fa coppia fissa da anni nei programmi televisivi, non tutti lo sanno, ma ha un figlio. Il giovane, nato dalla relazione con Raffaella Ferrari nel 1997, non ha mai mostrato il suo volto nel mondo dello spettacolo.

Chi è Andrea Laurenti

Del giovane ragazzo purtroppo non si sa molto. Il giovane si è sempre mostrato poco interessato allo spettacolo infatti di lui si sa ben poco. Il bel Andrea è nato nel 1997, ma la data precisa non è mai stata rivelata. Del giovane non si sa molto, pare infatti che sia cosi proprio come la sua famiglia, molto riservata e scrupolosa a tenere la loro vita privata lontano dal gossip.

Quello che si sa del giovane è che attualmente vive a Milano molto probabilmente nella stessa casa dove abita anche la mamma. Attualmente sembrerebbe che il ragazzo non abbia account social, Facebook e ne Instagram.

Il futuro di Andrea Laurenti

Il giovane Andrea nonostante sia figlio di uno degli uomini pi simpatici e apprezzati dal mondo dello spettacolo, pare che il giovane non abbia interazione di seguire le orme del papà. Secondo quanto riportato in una recente intervista, Luca e Andrea avrebbero un rapporto stupendo che lui stesso ha definito “la fine del mondo”.

Oggi però pare che il bel giovane non abbia intenzione di apparire sugli schermi, quello che si sa e che il figlio di Luca preferisce rimanere il più lontano possibile dal mondo dello spettacolo.