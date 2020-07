Io e te ‘Non ho mai fatto se**o’: la confessione intima imbarazza Katia Ricciarelli

Una rivelazione abbastanza coraggiosa. Katia Ricciarelli è rimasta però senza parole a Io e te leggendo le confessioni di un fan

Una delle trasmissioni più amate della fascia pomeridiana è Io e Te condotto da Pierluigi Diaco. Il contenitore della Rai è incentrato su una chiacchierata intima tra il conduttore e gli ospiti presenti in studio.

Durante la puntata del 20 luglio, non sono mancate le risate!

Io e Te, siparietto divertente tra Pierluigi e Katia

Il programma condotto da Pierluigi Diaco torna ad intrattenere il pubblico con argomenti interessanti, ma non mancano mai le risate. Ad Io e Te è previsto anche uno spazio interamente dedicato all’amore e ai sentimenti del pubblico a casa. Nella puntata andata in onda il 20 luglio, come accade sempre, Katia Ricciarelli ha letto la posta del cuore di un ragazzo timido.

Il giovane in questione ha rivelato di non aver mai avuto rapporti intimi con una donna. L’imbarazzo dell’ex moglie di Pippo Baudo è inevitabile e la sua risposta è tutta da ridere!

La risposta esilarante

Durante lo spazio dedicato alla posta del cuore, Katia Ricciarelli ha raccontato la storia di un ragazzo che rivelato che non ha mai fatto sesso con alcuna ragazza e questo suo segreto gli creava non poco imbarazzo con i suoi amici. L’ex moglie di Pippo Baudo ha affermato:

“Vado un attimo in un’altra trasmissione. È difficile. Questo ragazzo mi mette in grande difficoltà perché queste cose non dovrei dirle in televisione, ma magari a quattr’occhi”

Pierluigi Diaco ha poi aggiunto: