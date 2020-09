Gf, ricordate Tati? Fece se*so in diretta: a 40 anni è irriconoscibile

La seconda edizione del Grande Fratello ha avuto tanti grandi personaggi, tra cui anche Tati Albero: che fine ha fatto? Com’è oggi? Ecco le risposte alle vostre curiosità

Tati Albero partecipò alla seconda edizione del Grande Fratello. Quella fu un’annata un po’ particolare, in quanto lo sfondo politico e sociale del tempo fu caratterizzato da un evento che colpì, nel profondo, la coscienza comune.

Ci riferiamo all’attentato delle Torri Gemelle, messo in atto l’11 settembre 2001. A causa di questo drammatico atto terroristico, il reality show subì un ritardo di messa in onda e durò 92 giorni.

Che fine ha fatto oggi la giovane studentessa di Monopoli? Oggi ha 40 anni…

Tati Albero, l’esperienza al Grande Fratello

Tati partecipò alla seconda edizione del Grande Fratello. All’interno della casa, si invaghì di Lorenzo Paolini, con il quale ebbe un breve flirt.

I due, infatti, furono travolti dalla passione e, sotto l’occhio vigile del programma, si abbandonarono ai piaceri della carne. Dopo qualche giorno, il ragazzo fece qualche passo indietro e – così – Tati fu scaricata in diretta televisiva. Il video di loro che fanno sesso circola ancora in rete.

Terminato il percorso nel reality, Tati si trasferisce negli Stati Uniti per seguire quello che poi è diventato il marito. Il matrimonio, però, con Nathan – questo il nome del ragazzo con cui stava – è finito.

Che cosa fa oggi?

Dopo l’esperienza nella terra a stelle e strisce, Tati è ritornata nella sua terra natia e fa la receptionist nell’albergo dove lavora anche la madre. Intanto, è diventata mamma di un maschietto e si è laureata in antropologia a Bologna.

Come lei stessa ha dichiarato, lo showbiz non faceva per lei:

“Dopo il GF c’è stato un periodo in cui ho vissuto negli Stati Uniti. Tornata in Italia ho ripreso a studiare, dopo aver capito che il mondo dello spettacolo non mi apparteneva”.

Inoltre, dell’esperienza del Grande Fratello, non ha tutti ricordi positivi. In un’intervista postuma, infatti, ha rivelato che ha fatto di tutto pur di uscire dal circuito della televisione e di aver rifiutato tante proposte lavorative, pur di vivere nuovamente una vita normale.