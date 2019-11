Francesca Cipriani Ospite a Mattino Cinque, l’opinionista di Barbara D’Urso rivela di essersi rifatta il Lato B, poi la choccante confessione

Francesca Cipriani è uno dei volti più conosciuti del mondo televisivo degli ultimi 15 anni. Nota al pubblico per la sua partecipazione a diversi reality come la sesta edizione del Grande Fratello e una delle più recenti stagioni de L’Isola dei famosi l’opinionista di Barbara D’Urso ha saputo conquistare il pubblico italiano.

Una vera e propria star sui social è seguita da oltre 1 milione di follower che ne ammirano le sue curve esplosive. Spesso protagonista di scatti bollenti, l’ex Pupa è ritornata sotto i riflettori dopo la sua ultima intervista a Mattino Cinque, dove ha confessato di essersi ‘rimpolpata’ il sedere. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Francesca Cipriani a Mattino Cinque con il suo ‘nuovo c*lo!’

L’ex concorrente del Grande Fratello, nello studio di Federica Panicucci, ha voluto mostrare alla conduttrice e al suo pubblico il suo ennesimo ritocchino ad opera del chirurgo, il Dottor Giacomo Urtis, che ha interessato il suo già prominente lato B.

Il chirurgo plastico però ha tenuto a sottolineare che il ritocchino in questione trattasi dell’iniezione di alcune fiale che hanno lo scopo di ‘rimpolparlo’.

Le fialette in questione vengono iniettate direttamente nel glutei per donare loro il magico effetto push up. Dopo aver mostrato a tutti il suo nuovo e rimpolpato ‘culo’ la Cipriani fa una dichiarazione che spiazza tutti (l’articolo continua dopo la foto).

Francesca Cipriani, confessa: ‘Ho rischiato di morire’

Nel corso del suo intervento a Mattino Cinque, l’opinionista di Barbara D’Urso rivela che il suo più grande sogno da sempre è un ‘fisico a clessidra’ come quello delle celebri Jennifer Lopez e Kim Kardashian.

Ed è proprio per questa ragione che man mano apporta cambiamenti medianti ritocchini estetici. Ma rivela Francesca Cipriani, non tutto il suo percorso è stato in discesa. Qualche anno fa ha rischiato infatti di morire a causa di alcuni medici che avevano utilizzato a mo di filler una plastica usata anche per le lampadine:

‘Giacomo usa prodotti che in Italia possono entrare, qualche anno fa mi sono stati messi dei filler, una specie di plastica usata per fare le lampadine’

poi conclude:

‘Per fortuna sono viva e sono slava però ci sono dottori che li usano’

Con questa dichiarazione la showgirl ha lasciato tutti senza parole. Ecco alcuni frammenti dell’intervista al Dottor Urtis e la Cipriani: