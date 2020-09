Forum, chi è la ragazza della bilancia Camilla Ghini: figlia dell’attore Massimo

Uno dei volti di punta di Forum è quello della figlia di Massimo Ghini, che si è confessata in una recente intervista

Dalla passione per i viaggi a quella della conduzione, fino alla repulsione per la recitazione e per i reality show, questo e molto altro è Camilla Ghini!

Il periodo d’oro di Camilla Ghini

La giovane Camilla Ghini torna a Forum, dove ormai è di casa.

Per chi non lo sapesse, Camilla è la primogenita di Massimo Ghini e, assieme al gemello Lorenzo, sta vivendo un periodo d’oro.

La donna è impegnata sia in televisione che in radio con RTL102.5 e Radio Zeta.

“Lavoro tutto il giorno, fino alla notte, e mi riposo nel weekend.”

In una recente intervista a Libero, la donna e volto di punta di Forum ha rivelato particolari dettagli relativi alla sua vita, in particolare a quella professionale.

Camilla tuona: “Non sbandiererei la mia vita privata”

Di fare l’attrice e di entrare così nel settore del padre, Camilla Ghini non ne vuole proprio sapere.

La figlia d’arte sostiene che non farebbe nemmeno un reality show:

“Non sbandiererei mai la mia vita privata ai quattro venti.”

Uno dei sogni di Camilla, invece, sarebbe quello di condurre un programma legato alle tradizioni italiane:

“Mi piacerebbe girare per i piccoli paesi dello Stivale. Ho già in mente il nome, ma non ve lo svelo”.

Da piccola, pare che Camilla volesse fare l’avvocato e che con Forum le stia tornando la voglia di esercitare quella professione.

Infatti, la Ghini è tornata all’Università e, tra un diretta in televisione e in radio, sta trovando anche il tempo per studiare.

“Quando Forum mi ha chiamata lavoravo a Milano in una casa di produzione tv. Mi hanno contattato perché cercavano nuovi volti. Usavo i social come tutti i ragazzi. Mi hanno aiutata. E li uso tutt’oggi.”

Una vita piena di soddisfazioni per la figlia di Massimo Ghini!