Elisabetta Canalis, vita ses*uale stravolta dopo i 40 anni: ‘Quando scende dal letto…’

Elisabetta Canalis si racconta a 360 gradi: ” A 40 anni la vita cambia ed anche il ses*o” Ecco le confessioni della showgirl

La bella Elisabetta Canalis, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui si racconta apertamente. La showgirl ha scelto poi di condividere con i suo fan l’intervista pubblicandola nelle sue Instagram stories.

L’intervista di Elisabetta Canalis

La showgirl, modella, moglie e mamma Elisabetta Canalis, ha rilasciato un’intervista molto interessante e personale in cui racconta la sua quotidianità, svela la sua dieta e, inoltre confessa anche dei dettagli molto intimi.

Attualmente Elisabetta lavora in Germania e negli Stati Uniti, ma non esclude un eventuale ritorno sul grande schermo.

Durante la sua intervista la showgirl ha iniziato rivelando il segreto dietro la sua forma fisica. La Canalis ha svelato di bere molte centrifughe e mangiare poca carne rossa, inoltre ha eliminato i lieviti dalla sua dieta.

Ha ammesso di fare molto sport tra cui arti marziali. Ha iniziato dopo essersi trasferita a Los Angeles, ben 5 anni fa, a praticare il krav maga: una disciplina nata in Israele nel ’48, dalla quale è rimasta affascinata. La modella ha ammesso di non riuscire a farne a meno tanto che anche dopo soli 20 giorni dal parto è tornata in palestra.

Elisabetta: ”A 40 anni la vita cambia ed anche il sesso”

L’intervista continua e la Canalis continua, parlando della sua famiglia. Dopo alcune dichiarazioni molto dolci riguardo i suoi genitori, arriva a parlare del rapporto che ha con il marito e del suo carattere.

Elisabetta ha descritto Brian come un uomo solido, responsabile e conservatore, aggiungendo che per lei c’è sempre. Il marito è nato a Pittsburgh, la città dell’acciaio, e proviene da una famiglia molto numerosa: sono ben 12 figli.

L’intervista volge quasi al termine e la giornalista le domanda ”il sesso?” e, la Canalis risponde così:

E’ importante ma che stanchezza a volte….Ho preteso che nostra figlia dormisse NELLA sua camera ma ora a quasi 4 anni scende dal letto e viene in mezzo a noi. La vita cambia ed anche il sesso.

La showgirl conclude l’intervista parlando della voci che girano di una presunta lite tra lei e la sua amica storica Maddalena Corvaglia, dicendo che preferisce non parlarle e sono solo pettegolezzi.