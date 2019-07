Elisa Isoardi ‘Tet*e al vento’: lo scatto bollente infiamma il web

Elisa Isoardi, la bravissima conduttrice de La prova del Cuoco mette in mostra il suo decolletè sulla rivista “Gente”. I fan impazziti

Elisa Isoardi si mostra sexy come non l’ha mai fatto prima d’ora. L’ex compagna del ministro degli Interni Matteo Salvini e attuale conduttrice de La prova del cuoco, si è mostrata come madre natura l’ha fatta sulla rivista “Gente”.

Elisa Isoardi senza veli

A quanto pare la conduttrice di Rai 1 ha deciso di dare una svolta alla sua vita, mostrandosi come non aveva mai fatto fin ad ora. La bella presentatrice infatti ha mostrato le sue grazie alla rivista Gene, dove si mostra super sensuale La Isoardi si mostra quasi in topless e sbarca in prima pagina della rivista settimanale Gente. La conduttrice appare in ottima forma indossando solo un costume ad alta vita a pois, sguardo sensuale e sorriso ammaliante. Nonostante negli ultimi giorni sia stata presa di mira dagli haters per la sua forma fisica, pare che la conduttrice appare sulla rivista più in forma che mai:

“Ho appena ripreso in mano la mia vita, dopo un periodo complicato. E ora vivo la mia estate libera”.

Elisa Isoardi: “Riprendo in mano la mia vita”

In vista della nuova edizione de La prova del cuoco, la Isoardi ha deciso finalmente di mettere un po di ordine nella sua vita e ricominciare di nuovo, dopo la fine della relazione con Matteo Salvini. La conduttrice infatti ha spiegato in una recente intervista al settimanale, che finalmente dopo un periodo un po complicato, di aver ripreso la sua vita in mano:

“I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo,mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle sei del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa. Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino”.

Ma la conduttrice manda un messaggio anche a chi disprezza i suoi chili di troppo e a chi senza scrupoli le ha evidenziato alcuni difetti:

“Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione,assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe..”

Oggi però la conduttrice Isoardi si dice finalmente serena e con la voglia di ritornare in TV più determinata di qualche anno fa.